Im Herzen der infizierten Weltwirtschaft

Die Coronakrise erreicht Deutschlands größten Seehafen Hamburg. Hier zeigt sich die Verkettung der Weltwirtschaft. Und es gibt Schwierigkeiten: Die Container für Exporte drohen auszugehen. Ein Besuch.

Ein kalter Wind bläst von der 100 Kilometer entfernten Nordsee über die Hansestadt Hamburg. Den taiwanesischen Riesen stört das nicht. Das Containerschiff schlummert an der Kaimauer im bräunlichen Hafenwasser. Auf seinem Rücken trägt das Hunderte Meter lange Ungetüm Stahlkisten in allen Farben – grüne, blaue, weiße, rostbraune. Ein riesiger Kran beugt sich über die Fracht aus Asien. Einen Container nach dem anderen hebt er an Land. Das geht blitzschnell. Zeit ist Geld. Und im Hafen verliert man es nur. Maximal 48 Stunden dauert es, um einen Frachterriesen mit umgerechnet bis zu 14.500 Standardcontainern (TEU) zu ent- und zu beladen. Container rauf, Container runter: Das ist die vielleicht wichtigste Bewegung der Weltwirtschaft.