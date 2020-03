Die totale Kehrtwende in Großbritannien

Der konservative Premierminister Boris Johnson verfolgte bis vor Kurzem eine eigenwillige Linie im Umgang mit dem Coronavirus. Nun muss auch seine Regierung drakonische Maßnahmen setzen. Was sagen die Zeitungen in England dazu?

Bei einer Pandemie wie der von Covid-19 verursachten sollte es doch von Vorteil sein, auf einer Insel zu leben. Oder? Nimmt man die bis vor wenigen Tagen gemachten Äußerungen des britischen Premiers her, könnte man glauben, dass dies sogar stimmt. Boris Johnson reagierte bisher auf diese aus Asien über die Welt gekommene Krankheit mit ihrer beachtlichen Todesrate anders als die meisten Kollegen auf dem Kontinent: Keine drakonischen Maßnahmen, hieß es. Doch die Coolness der „Splendid Isolation“ ist nun der Sorge gewichen. Aus dem Norden, der schon restriktiver als der Süden war, die erste Todesnachricht: „Scotland's first death amid virus shutdown“ titelte am Samstag „The Scotsman“ über einen Patienten, der dem Virus erlag.



Notstandsgesetze. Am selben Tag konstatierten die Londoner Qualitätsblätter eine radikale Wende in der Strategie des Regierungschefs: „Mass gatherings banned as PM forced into U-turn“ titelte am Samstag „The Guardian“. Nicht nur Sportereignisse, auch royale Termine würden gestrichen. „The Financial Times“ hatte eine ähnliche Schlagzeile: „Johnson U-turns on virus fight with steps to ban mass events.“ Der Stillstand hat nun auch das abgeschiedene Albion erreicht. „The Daily Telegraph“, zuerst offen für Johnsons Abwarten, coverte nun den handelnden Premier: „Mass gatherings to be banned.“ Auch hier wird ihm eine totale Wende bescheinigt. „The Times“ betonte, dass die Exekutive bei der Abschottung Coronainfizierter durchgreifen kann: „Police get powers to detain virus victims.“ Enthüllt wird, dass Notstandsgesetze zur Bekämpfung des Virus angewandt werden. Minister seien nun überzeugt davon, dass das Virus einen Großteil der Bevölkerung befallen werde. Die rasante Entwicklung fasste „Iweekend“ prägnant zusammen: „The UK puts life on hold.“