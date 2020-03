Mary MacLane: Der Teufel sollte sie retten

Heute wäre die 19-jährige Mary MacLane wohl berühmt als Bloggerin oder ein Star der Autofiktion: Zur Renaissance ihres erstaunlichen Buchs „Ich erwarte die Ankunft des Teufels“.

Ab den ersten Zeilen hat man das Gefühl, sie ist da, hier im Raum. Mary MacLane, 19 Jahre jung, wütend, einsam, gierend nach Glück: „Ich, neunzehn Jahre alt und im weiblichen Geschlecht geboren, werde jetzt, so vollständig und ehrlich wie ich kann, eine Darstellung von mir selbst verfassen, Mary MacLane, die in der Welt nicht ihresgleichen kennt“, beginnt ihr Selbstbekenntnis. „Davon bin ich überzeugt, denn ich bin ungewöhnlich.“



Ja, diese junge Frau aus einer Bergbaustadt in der US-Provinz ist ungewöhnlich. Wäre sie es nicht, würde ihr vor fast 120 Jahren entstandenes, von Jänner bis April 1901 reichendes Tagebuch die Leser heute nicht so anspringen.