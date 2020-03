TIROL: PAZNAUNTAL UND ST. ANTON AM ARLBERG UNTER QUARANTÄNE

Die Tiroler Après-Ski-Welt führt gerade vor, was passiert, wenn man die Pandemie auf die leichte Schulter nimmt. Wer Spitäler, Alte, Kranke und sich selbst schützen will, muss jetzt konsequent sein.

Ruhig bleiben, sachlich bleiben, auch im Ton. In der gegenwärtigen Krise hat man sich still darauf verständigt, die Lautstärke von Kritik und Besserwissen herunterzufahren. Gut so, denn die Situation ist derart dramatisch neu, dass alle nur „auf Sicht“ handeln können.