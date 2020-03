Die Reichen in Asien haben aufgrund des Coronavirus mehr Zeit zur Verfügung – und nutzen sie zum Aktienhandel.

Das Coronavirus hat viele Folgen. Unter anderem zwingt es viele Superreiche in Asien, von zu Hause aus zu arbeiten, Reisen zu stornieren und den Golfplatz zu meiden. Dadurch haben sie in dieser turbulenten Börsenphase mehr Zeit, Aktien zu handeln – was die Erträge für Citigroup und andere Banken in der Region steigere, wie Bloomberg berichtet.