Für diese fünf Aktien brechen schon bald gute Zeiten an

(c) APA/AFP/JOHANNES EISELE (JOHANNES EISELE)

Der Kurssturz an den Börsen ändert nichts an der Sinnhaftigkeit von Aktien. Fünf Papiere kann man jetzt schon einmal ins Auge fassen.

Wir wissen nicht, wie die Welt ausschauen würde, wenn alles rational abliefe und die Menschen keine Emotionen hätten. An der Börse wissen wir immerhin, dass diejenigen, die einen klaren Kopf bewahren, langfristig zu den Gewinnern gehören. Nicht dass auch sie Emotionen haben – sehr sogar, wie allein die Gesichter der professionellen Händler auf den Parketts in der vergangenen Katastrophenwoche zeigen! Aber die Gefühle einzuschränken zeichnet den Meister aus. Es ist wie im Kampfsport und wahrscheinlich überhaupt im Leben: In der Ruhe liegt die Kraft.