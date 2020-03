Billy Porter: „Das Kleid war eine Befreiung“

Lang, sagt Billy Porter, habe er damit gerungen, „nicht männlich genug“ zu sein, und sein „eigenes Ich bekämpf“. Nun habe er all das hinter sich gelassen.

Lange war Billy Porter einer von vielen, die sich am Broadway durchschlugen. Dann kamen die Serie „Pose“ und sein gefeierter Auftritt bei den Oscars in einem Smokingkleid. Ein Gespräch über Dualität, Durchhalten – und die Homophobie der schwarzen Community.

Haben Sie immer daran geglaubt, dass Ihre Träume eines Tages wahr werden würden?



Billy Porter: Nicht unbedingt, vieles erschien mir unmöglich. Zumindest auf dem Papier. Schließlich war ich eigentlich immer die kleine schwarze Schwuchtel aus Pittsburgh, Pennsylvania. Die ersten 20 Jahre meiner Karriere habe ich versucht, möglichst männlich zu sein, um überhaupt Jobs zu bekommen. Dass ich jetzt plötzlich für meine Authentizität gefeiert werde und damit erfolgreich bin, dass ich auf den Kopf stellen darf, was Männlichkeit bedeutet, ist ein echtes Geschenk und eine riesige Überraschung.



Waren Sie in all den Jahren manchmal kurz davor, aufzugeben?