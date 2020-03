Kostet Corona Trump die Wiederwahl?

Donald Trump in den Nationalen Zentren für Seuchenkontrolle in Atlanta, Georgia.

Die gut laufende Wirtschaft war bisher das As des Präsidenten. Nun aber droht Rezession. Auf seine begehrten Wahlrallyes wird Trump vorerst auch verzichten müssen. Und die Kritik an seinem Krisenmanagement ist groß.

Die Rede hätte schlechter kaum laufen können. Ein Auftritt, der Kontrolle ausstrahlen und Panik vermeiden hätte sollen, hat das Gegenteil bewirkt. Nachdem Donald Trump in der Nacht auf Donnerstag eine Rede an die Nation gerichtet hatte, brachen Börsenkurse ein, begann die Bevölkerung speziell in Großstädten mit Hamsterkäufen und stellten Experten dem Präsidenten nahezu unisono ein schlechtes Zeugnis aus. Er habe nervös gewirkt und mehrere Dinge durcheinandergebracht: So gilt der Einreisestopp nur für Europäer und nicht für aus Europa kommende Amerikaner; und er gilt bloß für Personen , nicht für den Warenverkehr. Beide Punkte hatte Trump in seiner Rede zunächst verdreht.