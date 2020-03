Julia Schinko und ihr Großvater sind Stammgäste bei den wöchentlichen Streiks. Ein Besuch.

Die bauchigen Kaffeetassen ohne Henkel stehen im Wohnzimmer von Peter Schinko auf bunten Stoffservietten, die Enkelin Julia selbst genäht hat. Beide sitzen am langen Esstisch, die milden Temperaturen erlauben es, dass die Balkontür offen bleibt. „Jetzt gibt es seit Neuestem“, sagt Peter Schinko und legt sogleich ein „Gott sei Dank“ nach, „Glasflaschen für Milch.“ Nur: Gesehen habe er sie noch nicht. Julia Schinko weiß da schon mehr. Sie sagt, sie habe welche in ein, zwei Supermärkten entdeckt, „aber es sind leider keine Pfandflaschen. Das ist ökologisch gesehen schon wieder schwierig.“ Ja, Einweg sei „verrückt“, pflichtet der Großvater bei. Vielleicht könnte man eigene Flaschen irgendwo auffüllen? Ein Rechercheauftrag geht an die Enkelin.