Wo die Klimakrise in den Schulen Einzug hielt

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Schüler bei einer Fridays-for-Future-Veranstaltung im deutschen Aachen. (c) REUTERS (Thilo Schmuelgen)

Die „Fridays for Future“-Bewegung hat das Klimathema nicht zuletzt in die Pausenhöfe und Lehrpläne getragen. Freilich nicht überall. Die Neuen Mittelschulen „brennen an so vielen Stellen“, sagt Lehrerin und „Teachers for Future“-Mitglied Julia Hess. Ein Gespräch.

Es war ein Jahr des Klimas. Und im Klimajahr ist viel passiert. Studierende und Schüler haben sich organisiert, sind auf die Straßen gegangen, weltweit, und haben mit ihren Aktionen und Anliegen zeitweise die Medienberichterstattung dominiert. Im Sommer, in der Hauptreisezeit, war von Flugscham die Rede. Kaum jemanden ließen die Schäden kalt, die die Waldbrände von Australien bis zum Amazonas angerichtet haben. Die Diktion hat sich geändert: Klimawandel ist nicht mehr, es handelt sich um eine Klimakrise.



Österreichs Nationalratswahl im vergangenen Jahr wurde Klimawahl genannt. Umweltschutz, globale Erwärmung, Dürre, Gletscherschmelze. Und zwischen all diesen Stichwörtern und Debatten stand sie, Greta Thunberg, die schwedische Aktivistin, die sich mit ihrer nicht unumstrittenen Bewegung Fridays for Future anschickt, die globale Klimafrage in die Politik zu tragen.



So hielten die weltweiten Schülerstreiks der Fridays for Future vor genau einem Jahr auch in Österreich Einzug. „Opa, was ist ein Schneemann?“, hatte ein junger Teilnehmer am Wiener Heldenplatz auf sein Protestschild aus Karton geschrieben. „Blümchenduft statt Benzinluft“, eine weitere Schülerin. Ihrer aller Teilnahme waren einige Debatten vorausgegangen. Ist dieser Protest denn Teil des Schulunterrichts? Oder reines Freizeitvergnügen?