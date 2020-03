Netanjahus Stunde: "Magier" und Krisenmanager

In der Corona-Krise läuft Israels Premier zur Bestform auf. Der Notstand kommt ihm mehrfach zugute: Das Höchstgericht verschiebt den Korruptionsprozess vorerst um zwei Monate.

Jerusalem/Wien. Die Krise ist Benjamin Netanjahus Elixier – sei es politisch, militärisch oder im Fall der Corona-Epidemie der Ausnahmezustand, der in Israel allerdings gar keine sonderliche Ausnahme ist. Kein Politiker versteht Krisen und Katastrophen so geschickt zu nutzen und daraus Kapital zu schlagen wie der längst dienende Regierungschef des Landes. Der aktuelle Notstand verhalf ihm jetzt auch zu einer juristischen Pause von zehn Wochen für den Korruptionsprozess, der eigentlich am Dienstag mit der Verlesung der Anklageschrift in Jerusalem beginnen sollte.