Türkis-grüne Pläne für Miliz und Ex-Zivildiener

Die Ausmusterung wird gestoppt, ehemalige Zivildiener rekrutiert, Teile der Miliz in Bereitschaft versetzt.

Um die Versorgungssicherheit in Österreich zu gewährleisten, hat die türkis-grüne Regierung entschieden, für einige Einheiten der Miliz die Bereitschaft herzustellen. Auch die Zivildiener und angehende Grundwehrdiener sollen mithelfen, der Covid-19-Krise entgegenzuwirken.

Die bevorstehende Ausmusterung von Grundwehrdienern wird gestoppt, die Stellung wird sistiert. Bei den Zivildienern wird es zu Dienstverlängerungen kommen sowie zur Rekrutierung von ehemaligen Zivildienern. Damit sollen potenzielle Engpässe im Pflegebereich sowie in der 24 Stunden Betreuung ausgeglichen werden können.

Die Wiedereinberufung ehemaliger Zivildiener wird Männer betreffen, die in den letzten fünf Jahren ihren Dienst geleistet haben und zwar im Sanitätsbereich beim Roten Kreuz und in Pflegeheimen, teilte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntag mit.

Bei der Miliz ist eine Teilmobilisierung von einigen Einheiten geplant. Sie sollen in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden.

(Red./APA)