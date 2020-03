Die Bundesregierung hat erneut die Maßnahmen verschärft. Diese treten zum Teil bereits ab Montag in Kraft. Es müsse dafür gesorgt werden, „dass sich die Steigerung verlangsamt“, betont Gesundheitsminister Rudolf Anschober einmal mehr.

Die Bundesregierung hat im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus die Maßnahmen am Sonntag noch einmal drastisch verschärft. Für ganz Österreich wurde eine "Ausgangsbeschränkung" ausgesprochen. Im Bundesland Tirol gilt de facto eine Ausgangssperre. Ein Überblick.

Mit der "Ausgangsbeschränkung" wird die Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum massiv eingeschränkt. Spielplätze und Sportplätze sind mit sofortiger Wirkung zu. Ab Dienstag sollen alle Restaurants und Cafés ohne Ausnahmen geschlossen bleiben. Dazu gehören auch bundesweite "Verkehrbeschränkungen". Grundsätzlich gilt, dass Menschen in ihren Wohnungen bleiben sollen.

Zu den Ausnahmen zählen:

Berufsarbeit, die nicht aufschiebbar ist. Dazu zählen unter anderem eben auch Pädagogen oder auch Angestellte in den Supermärkten und Ärzte. Ansonsten sollen Betriebe so weit es möglich ist, Heimarbeit ermöglichen.

Dringende Besorgungen wie etwa Lebensmittel oder Medikamente, oder Hilfe für andere Menschen.

Spaziergänge sind vorerst weiterhin gestattet, aber nur wenn diese alleine oder im Familienverbund (Personen, die in einem Haushalt leben) unterwegs sind. Das Kanzleramt appelliert, dies aber nur in dringenden Fällen zu tun.

Weiterhin geöffnet bleiben: Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogerien, Post, Apotheken, Tankstellen, Banken, Trafiken und Tierfutterhandel.

Dienstleistungen

Produzierende Betriebe dürfen weiter machen: Für Baufirmen und Fabriken gibt es keine Restriktionen. Diese Unternehmen könnten aber Schwierigkeiten bekommen, wenn Arbeitnehmer krankheitsbedingt oder wegen Betreuungspflichten ausfallen. Geschlossen werden Dienstleistungsunternehmungen mit Kundenkontakt, wie beispielsweise Friseure. Aber auch da wird es Ausnahmen geben, das Sozialministerium definiert in einer Verordnung, welche Dienstleistungen für die Aufrechterhaltung der Versorgung notwendig sind.

Schulen und Kindergärten

Die neuen Beschränkungen der Regierung haben keine Auswirkungen auf die Öffnung der Schulen und Kindergärten. Die Betreuung der Kinder werde unverändert angeboten, hieß es aus dem Bundeskanzleramt.

Arztbesuch

Dringende Arzttermine sind weiterhin möglich, die Besuche bei Ärzten sollen aber auf ein absolutes Minimum eingeschränkt werden. So rät die Ärztekammer den niedergelassenen Ärzten dazu, Untersuchungen und Behandlungen, die nicht dringend notwendig sind, nicht mehr durchzuführen. Das gilt speziell für Kontroll-, Vorsorge- und Nachsorgeuntersuchungen sowie Untersuchungen von Schwangeren.

Ein guter Teil der Ordination ist inzwischen schon ohne direkten Kontakt möglich: Ärzte können sowohl telefonisch die Krankschreibung veranlassen als auch Rezepte ausstellen. Die freien Kapazitäten der Ärzte durch den eingeschränkten Ordinationsbetrieb will die Ärztekammer für eine massive Aufstockung des Ärztefunkdienstes nutzen, der die Corona-Tests mobil vornimmt. Derzeit warten rund 300 Verdachtsfälle in Wien rund einen Tag auf einen Abstrich.

Krankenhaus

Die Krankenhäuser haben in Vorbereitung auf massenhafte Coronafälle schon auf Notbetrieb umgeschaltet. Routineoperationen werden verschoben. Und die Besuche von Angehörigen sind stark eingeschränkt, um das Übertragungsrisiko zu vermindern. Im Kaiser-Franz-Josef-Spital beispielsweise dürfen nur noch Personen in kritischem Zustand und Mütter mit Neugeborenen Besuch empfangen – und auch da nur eine Person pro Tag. Um das Besuchsverbot auch durchzusetzen, führt die Stadt Wien Zugangskontrollen zu den Gemeindespitälern ein.

Arbeitslose

Die restriktiven Maßnahmen werden auch massive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben, bereits in den nächsten Tagen ist mit einer Kündigungswelle zu rechnen. Müssen sich alle Arbeitslosen nun beim Arbeitsmarktservice anstellen? Nein, sagt AMS-Chef Johannes Kopf: „Wir kümmern uns um Sie, auch ohne Sie zu sehen.“ Bisher war für die Antragsstellung eine persönliche Vorsprache notwendig, jetzt kann das auch per E-Mail oder telefonisch erledigt werden.

Polizei kontrolliert Einhaltung

Die Einhaltung der Maßnahmen wird künftig von der Polizei kontrolliert. Polizeibeamte sind grundsätzlich zum Einschreiten aufgefordert, wenn ihnen im Zuge ihres Streifendiensts Personengruppen unterkommen, die offensichtlich sich nicht an die Vorgaben halten. Sei es, wenn sich in Park zum Picknicken getroffen wird, oder Menschen zu Partys im Freien zusammenkommen. "In diesen Fällen werden die Leute angewiesen, sich zum Schutz der Gesamtbevölkerung zu entfernen", erläuterte Detlef Polay, der Sprecher des Krisenstabs im Innenministerium.

Ab Montag gelten dann auch Verwaltungsstrafen bei Zuwiderhandeln: Sollten sich Gruppen der Aufforderung zur Auflösung widersetzen, drohen dem Kanzleramt zufolge Strafen bis zu 2180 Euro, im Falle des Negierens von Betretungsverboten etwa auf Spielplätzen drohen weit empfindlichere Strafen. Polay zufolge kann die Polizei Strafen in Höhe von bis zu 3600 Euro verhängen. Die Regierung hofft aber auf die Vernunft der Bevölkerung, wurde betont.

„Wir müssen dafür sorgen, dass die Steigerung sich verlangsamt“

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sah angesichts der noch während des Sonntags verhängten de-facto-Ausgangssperre im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus eine "gewisse Grenze" der im Bundesland möglichen Maßnahmen erreicht. Auch hier dürfen die Menschen nur noch für die Arbeit, Notfälle oder den Einkauf von Lebensmitteln ihr Zuhause verlassen. Man sei inzwischen "so weit gegangen" wie die Verantwortlichen in Südtirol und Italien, sagte Platter.

Insgesamt wurden in Österreich [Stand 15. März] 800 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. "Diese Steigerung darf sich nicht fortsetzen - wir müssen durch sehr konsequente Maßnahmen dafür sorgen, dass sich die Steigerung verlangsamt", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

Vollumfängliche Reiseeinschränkungen

Die Liste der Länder, die keine Landeerlaubnis in Österreich mehr haben, ist wieder länger geworden. Seit Sonntag dürfen auch keine Flüge mehr aus Großbritannien, den Niederlanden, Russland und der Ukraine in Österreich landen. Österreichischen Reisenden wird dringend empfohlen, die Heimreise aus diesen Ländern anzutreten, hieß es seitens der Außenministeriums.

Das Außenministerium rief aber auch generell Urlaubsreisende dazu auf, besser die Heimreise anzutreten, da immer mehr Länder - auch kurzfristig - mit Landeverboten belegt werden könnten. Außerdem bestehe die Möglichkeit, dass in den Urlaubsländern bzw. in den Ländern, in denen man bei einer überstürzten Abreise hängen bleiben könnte, nicht der gleiche medizinische Standard gegeben ist wie in Österreich. Dezitierte Reisewarnungen (Sicherheitsstufe 6) gibt es für Frankreich, Italien, Niederlande, Russland, Schweiz, Spanien, Ukraine und Vereinigtes Königreich.

(bagre)