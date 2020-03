49 Flüchtline zurückgewiesen nach Libyen

Innerhalb der letzten fünf Tage seien fünf Boote mit insgesamt 150 Flüchtlingen in Lampedusa eingetroffen. 49 Flüchtlinge wurden kürzlich zurückgewiesen nach Libyen.

Ein Boot mit 49 Migranten an Bord, das sich in maltesischen Gewässern befand, ist nach Libyen zurückgewiesen worden. Dies berichtete am Sonntag die Hilfsorganisation Alarm Phone, die eine "Verletzung des internationalen Rechts" beklagte.

Die maltesischen Sicherheitskräfte retteten dagegen 110 Migranten, die sich an Bord eines Schlauchbootes in Seenot befanden. Das Boot war am Donnerstag von Libyen aufgebrochen und drohte zu kentern. Seine Position wurde von Alarm Phone gemeldet. An Bord befanden sich auch zehn Frauen und drei Kinder.

Über 150 Flüchtlinge sind in den letzten vier Tagen an Bord von fünf Booten auf der italienischen Insel Lampedusa eingetroffen. Seit fast einem Monat hatten keine Migranten mehr die Mittelmeerinsel erreicht. Auch auf Lampedusa muss wegen der Coronavirus-Epidemie die Quarantäne eingehalten werden. Der Flughafen der Insel wurde geschlossen.

Die auf Lampedusa Eingetroffenen wurden zum Teil im Flüchtlingslager der Insel unter zweiwöchige Quarantäne gestellt. Andere Flüchtlinge wurden per Fähre nach Sizilien gebracht.

(APA/DPA)