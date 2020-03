595 zusätzliche Spitalsbetten in Oberösterreich

Das Zusatzkontingent soll im Bedarfsfall helfen, die Intensivbetten für jene, die sie brauchen, frei zu halten.

Das Land Oberösterreich hat für den Notfall 595 zusätzliche Spitalsbetten für Erkrankte, die keine Intensivbetreuung brauchen, aufgestellt. Mit Stand Sonntagmittag gebe es 158 Infizierte im Land, sechs davon in Krankenhäusern, zwei auf der Intensivstation.

Das soll helfen, die Intensivbetten für jene, die sie brauchen, frei zu halten und sei ab sofort verfügbar. Die Plätze wurden in den Kliniken Schallerbacherhof (120) und Bad Hall (122) sowie im dortigen Landesgästehaus (67), weiters im Bildungshaus Schloss Zell an der Pram (80), im ehemaligen Seniorenzentrum Leumühle Pupping (42 sofort, 146 gesamt) und im Schloss Haus im Mühlviertel (60) eingerichtet.

"Jeder ist Lebensretter oder eben nicht"

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) betonte, dass das Gesundheitssystem für ältere Menschen leistungsfähig bleiben müsse. "Jeder ist Lebensretter oder eben nicht, wenn er sich an die Beschränkungen hält oder nicht." Der Landeshauptmann unterstützt die Maßnahmen der Bundesregierung zu 100 Prozent, konnte aber nicht ausschließen, dass noch weitere Beschränkungen kommen. In ungefähr einer Woche könne man sagen, ob die jetzigen Vorkehrungen wie Ausgangsbeschränkungen Wirkung zeigen.

Vor allen Krankenhäusern sollen Zelte aufgebaut werden, in denen Besucher kontrolliert werden, "um Mitarbeiter und Patienten zu schützen", betonte Haberlander. Bei Symptomen möge man zur Abklärung die Telefonnummer 1450 - bisher über 2.000 Anrufe - anwählen, ihre Kapazitäten seien dreimal erweitert worden, es stünden ausreichend Testmaterialien zur Verfügung.

Besser keine Reisen antreten

Die ehemaligen Zivildiener, die nun einberufen werden können, würden vor allem zur Unterstützung der Pflege zuhause und in Heimen eingesetzt, erklärte Stelzer, das Bundesheer sei wichtiger Partner in der Logistik und bei Grenzkontrollen. Die Polizei werde ab Montag auch die Ausgangsbeschränkungen kontrollieren. Er ging davon aus, dass es in Bayern bald ähnliche Maßnahmen wie in Oberösterreich geben werde und empfahl, keine Reisen anzutreten. Das Land werde seine Ämter auf Telefon und Online umstellen zum Schutz der Mitarbeiter.

Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) wies in einer Aussendung an die Sportvereine nochmals ausdrücklich darauf hin, dass der gesamte Trainings- und Spielbetrieb einzustellen sei.

(APA)