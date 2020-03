Es gehört sich schlicht nicht

Warum wir grundrechtlich und auch sonst verpflichtet sind, Menschenleben zu retten.

In seiner wöchentlichen Kolumne vertrat Christian Ortner („Die Presse“, 6. 3. 2020) unter anderem die Ansicht, die EU habe ihre Außengrenzen notfalls auch mit „militärischer Gewalt“ gegen „irreguläre Migranten“ zu verteidigen.





Dazu ist zunächst festzuhalten, dass der Begriff des „irregulären Migranten“ (ungeachtet seiner stetigen Verwendung auch durch Behörden) schon insoweit verfehlt ist, als man weder weiß noch wissen kann, ob und gegebenenfalls wie viele der aktuell nach Griechenland migrierenden Personen einen Asylantrag stellen werden, in welchem Falle sie sich – zumindest vorübergehend – legal in Griechenland aufhalten würden und nicht mehr unter dem auch in rechtlicher Hinsicht ohnehin äußerst missverständlichen Titel der irregulären Migration zu behandeln wären. Die Zahlen seit 2015 belegen, dass die bei Weitem überwiegende Mehrzahl aller Migranten in die Europäische Union Asyl (bzw. subsidiären Schutz) beantragt hat.



Viel wichtiger ist der Umstand, dass Ortner in seinem Text europäische Grundrechte nicht nur negiert, sondern deren Nichtanwendung – sogar unter Zuhilfenahme militärischer Gewalt – geradezu einfordert. Die Aufnahme von Flüchtlingen im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ist nicht „bloß“ eine moralische Verpflichtung (dazu weiter unten). Flüchtlinge haben vielmehr einen Rechtsanspruch auf die Gewährung von Asyl, sofern sich nach Abschluss eines rechtsstaatlich geführten Verfahrens erwiesen hat, dass sie die Voraussetzungen dafür erfüllen. Einem Flüchtling, der mit Tränengas, Gummigeschossen und Schlimmerem daran gehindert wird, die EU auch nur zu betreten, wird dieses Grundrecht schlicht und ergreifend genommen.



Unabhängig von der rechtlichen Komponente sollte es jedoch für jeden vernunftbegabten Europäer (zumal überwiegend christlicher Prägung und mit eigenen Kindern) auch sonst im aufgeklärten Europa des 21. Jahrhunderts undenkbar sein, frierende Menschen im tiefen griechischen Wintermorast ohne Wasser und Strom einfach verrecken zu lassen, darunter viele Frauen und Kinder.



In diesem Zusammenhang fiel in den vergangenen Tagen sehr häufig der altmodische Begriff „Barmherzigkeit“, der hier durchaus passend ist. Es gehört sich schlicht und ergreifend nicht, Not leidende – und (wie im Flüchtlingslager Moria) vielfach um das Überleben kämpfende – Menschen im Stich zu lassen, zumal mitten in Europa bzw. der unmittelbaren europäischen Nachbarschaft. Es käme auch niemand auf die Idee, seinen Nachbarn, den man verletzt und frierend nach einem Unfall im Straßengraben findet, einfach liegen zu lassen beziehungsweise mit Waffengewalt daran zu hindern, ins nächste Krankenhaus zu gelangen.

Untergang des Abendlands ist nicht zu befürchten

Durch einen derartigen Akt der Rechtsstaatlichkeit/Barmherzigkeit wäre auch keineswegs der Untergang des Abendlands zu befürchten. Die EU hat derzeit gut 450 Millionen Einwohner. Selbst wenn durch die aktuelle politische Situation in Syrien erneut so viele Flüchtlinge einreisen würden wie seit 2015, nämlich rund 1,75 Millionen, wären es insgesamt immer noch deutlich unter ein Prozent der Gesamtbevölkerung. Es fehlt sohin weder an Geld noch der Logistik, sondern einzig am Willen der europäischen Regierungschefs, endlich das Richtige zu tun.

Somit hätte sich eigentlich die EU endlich eine Entschuldigung Orbáns dafür verdient, europäische Grundrechte seit 2015 mit Füßen zu treten.

Nikolaus Blauensteiner (*1981) ist auf den Fachbereich Familienrecht spezialisierter Rechtsanwalt in Krems und Wien. www.anwaelte.at.

E-Mails an: debatte@diepresse.com