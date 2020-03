Kapitalismus ist längst zum Kampfbegriff geworden

Überlegungen zu den zuletzt viel diskutierten Begriffen „Kapitalismus“, „Gerechtigkeit“ und „neoliberal“.

„Kapitalismus“, so war unlängst in der „Zeit“ zu lesen, „erzwingt es, die menschliche Arbeitskraft und die Natur auszubeuten und zu verwerten . . .“. Die „Aufhebung des Privateigentums an industriellen Produktionsmitteln und ihr(e) Vergesellschaftung“ soll dem abhelfen. Gegnern dieser Auffassung wirft die Autorin (Jutta Ditfurth) unhistorisches Denken und Unmündigkeit vor.



So zugespitzt wird die verbreitete Kritik am Kapitalismus selten vorgetragen. Doch zögert man nicht, wirkliche oder vermeintliche Defizite moderner Gesellschaften auf eben dieses Grundübel zurückzuführen. Kapitalismus ist so zu einem Kampfbegriff mit stark negativer Konnotation geworden.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“





Es ist bemerkenswert, dass sich das Gleiche für „Marktwirtschaft“ nicht sagen lässt, obwohl der Ausdruck inhaltlich fast mit Kapitalismus übereinstimmt. Er klingt ja auch viel freundlicher, enthält keine gleich abwertende Assoziation. Das liegt daran, dass die Organisation der Gesamtwirtschaft eine Antwort auf die Frage benötigt, wie die Bedürfnisse der Wirtschaftsteilnehmer miteinander koordiniert werden können. Eine der möglichen (idealtypischen) Antworten darauf – zentrale Planung des Wirtschaftsprozesses – hat sich in einem historischen „Experiment“ ungewöhnlichen Ausmaßes als untauglich herausgestellt.

Die andere – Marktwirtschaft – ist darauf angelegt, dass (kaufkräftige) Nachfrage auch befriedigt werden kann. Dafür sorgen verfassungsrechtlich gewährleistete Institutionen (Vertrags- und Gewerbefreiheit, Schutz des Eigentums). Charakteristisch ist, dass sich alle Wirtschaftsbeteiligten an ihrem Eigennutzen orientieren und dadurch Steuerungsprozesse in Gang setzen, die auf Realisierung gesamtwirtschaftlich nützlicher Wirkungen hin tendieren. Es ist dies ein Befund, der von Adam Smith in Gestalt der „unsichtbaren Hand“ schon vor fast 300 Jahren herausgearbeitet wurde, aber nach wie vor gültig ist.

Mit Marktwirtschaft allein ist es allerdings nicht getan. Wer hungert oder friert, läuft offensichtlich Gefahr, von Personen ausgebeutet zu werden, die Nahrungsmittel oder Heizmaterial zu verkaufen haben. Der Marktmechanismus versagt, wenn auf der Anbieter- oder Nachfragerseite monopolartige Strukturen vorherrschen. Es muss also für Wettbewerb gesorgt werden. Dem dient auf unions- und nationalstaatlicher Ebene ein gut ausgebautes Kartellrecht. Gegen Übervorteilungen durch täuschende oder aggressive Praktiken schützt das Recht des unlauteren Wettbewerbs, darüber hinaus ein fein gestricktes Verbraucherschutzrecht. Der Lohnabhängigkeit der Arbeitnehmer wirken die Gewerkschaften entgegen. Wichtig, kaum mehr bestritten und politikprägend ist im Übrigen, dass Marktwirtschaft durch eine soziale Komponente zu ergänzen ist. Die Leitidee ist nicht mehr die Verwirklichung von Marktwirtschaft allein, sondern von sozialer Marktwirtschaft. Konkret äußert sich das darin, dass auf Leute Rücksicht genommen wird, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht imstande sind, selbst für ein menschenwürdiges Leben zu sorgen. Um dem abzuhelfen, gibt es eine Fülle von Transferleistungen, z. B. im Rahmen von Mindestsicherung, Familienbeihilfe, Pflegezuschüssen etc. Sie machen einen großen Teil staatlicher oder quasi staatlicher Ausgaben aus.



Die vorstehende „Apologie“ der sozialen Marktwirtschaft sollte nicht missverstanden werden. Kernprobleme eines modernen Staates (z. B. Bildung, Gesundheit, Sicherheit) lassen sich nicht marktwirtschaftlich lösen. Für manche Politikfelder kann man sich darüber streiten, ob Regulierung oder der Markt oder eine Mischung von beidem die besten Resultate verspricht. Diese Schwierigkeiten ändern nichts daran, dass sich die meisten, unter dem Etikett der Kapitalismuskritik geltend gemachten Argumente von selbst erledigen, wenn bedacht wird, dass Kapitalismus und regelgesteuerte soziale Marktwirtschaft als Synonyme zu begreifen sind. Es gehört zu einem vernünftigen Umgang mit Begriffen, sich dessen bewusst zu sein.

Auch „neoliberal“ ist im modernen Sprach-, besonders Mediengebrauch fast zu einem Schimpfwort geworden. Das liegt daran, dass man den Begriff mit dem Laissez-faire des 19. Jahrhunderts verwechselt. Eucken, dem Protagonisten des Neoliberalismus (auch Ordoliberalismus), ging es darum, sein Konzept gerade aus den negativen Erfahrungen mit einer Politik des ungezügelten Liberalismus zu entwickeln. Der Staat, so sagt er, soll eingreifen, um Störungen des Wettbewerbsprozesses zu verhindern und den sozialen Ausgleich fördern. Dieses Konzept ist wirkungsmächtig geworden. Man kann sagen, dass die soziale Marktwirtschaft in ihrer (nicht nur) in Österreich verwirklichten Ausformung auf den Ideen des Neoliberalismus beruht. Diesen Begriff so zu verwenden, dass er falsche Assoziationen auslöst, sollte vermieden werden.

„Gerechtigkeit“, das ist ein Wort, das fast jede Forderung auf ein größeres Stück vom Kuchen begleitet. Dabei liegt dem in der Regel eher ein „Bauchgefühl“ als eine einigermaßen präzise Vorstellung von dem zugrunde, was Gerechtigkeit ausmacht. Kein Wunder. Darüber wird seit Tausenden von Jahren nachgedacht, ohne konsentierte Lösung. Am meisten überzeugt eine relativ neue Gerechtigkeitstheorie, nämlich die von John Rawls. Sie lässt sich wie folgt umschreiben: Eine fiktive Versammlung vernünftiger, gutwilliger Menschen macht sich daran, eine Gesellschaftsverfassung auszuarbeiten. Alle kennen die wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhänge, eines wissen sie nicht, nämlich wie ihre Stellung in der Gesellschaft beschaffen sein wird (Schleier des Unwissens, veil of ignorance), ob sie gescheit oder dumm sein werden, stark oder schwach, einer Minderheit zugehörig oder nicht. Bei dieser Ausgangslage werden sich vernünftige Leute für die schlechtest mögliche Variante entscheiden, also annehmen, dass sie (fast) nichts leisten können und demzufolge auf Hilfe angewiesen sind. Dass sie zustande kommt, hängt aber in erster Linie davon ab, dass entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten vorhanden sind. Vom Schleier des Unwissens Betroffene werden sich daher für ein Wirtschaftssystem entscheiden, dass einen möglichst großen Wohlstand verspricht.



Nach allem, was man bisher weiß, ist dies eine marktwirtschaftliche Ordnung. Sie gewährleistet am ehesten, dass sozialer Ausgleich verwirklicht werden kann, dass der Zusammenhalt der Gesellschaft wenigstens nicht daran scheitert, dass sie Teile ihrer Glieder wirtschaftlich – es gibt noch andere Aspekte – vernachlässigt, sie unsolidarisch behandelt. Die Umformulierung dieser Möglichkeit in ein Postulat korreliert damit, dass Marktwirtschaft anerkanntermaßen sozial zu sein hat.



Damit schließt sich der Kreis. Was vorher zum Umgang mit Begriffen angemahnt wurde, legt eine Ebene offen, auf der nicht nur Worthülsen, sondern eine Vorstellung von Gesellschaft sichtbar wird, die man schwerlich missbilligen können wird.

E-Mails an: debatte@diepresse.com