Hau den Lukas! Warum die Besten die Politik lieber meiden

Erfolgreiche und qualifizierte Persönlichkeiten stellen sich für ein politisches Amt nicht oder allenfalls nur zögerlich zur Verfügung. Und das aus gutem Grund.

Sie sind erfolgreich in Ihrem Beruf, haben ein abwechslungsreiches Privatleben, sind in Ihrem Umfeld beliebt oder sind gefragte Expertin oder Experte. Da tritt man an Sie heran, als Bürgermeister zu kandidieren oder als Quereinsteigerin ein hohes politisches Amt zu übernehmen. Sie werden sich im ersten Moment geschmeichelt fühlen, werden daran denken, dass Sie schon immer gestalten wollten. Aber würden Sie sich das wirklich antun?