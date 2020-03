Als kleiner Anleger im großen Crash

Es wird eine Zeit lang dauern, das letztwöchige Drama aufzuarbeiten. Investoren können einen solchen Absturz als Chance sehen, sich besser kennenzulernen. Vorerst aber wird nun die US-Notenbank Fed in den Mittelpunkt rücken.

New York. Der Mann ist 1976 gestorben, doch jeder Anleger kann sich nach dem Blutbad der vergangenen Woche seine Worte in Erinnerung rufen. Wer langfristig in Aktien investiert ist, sollte genug Risikotoleranz haben, um einen 33-prozentigen Crash alle fünf Jahre verdauen zu können, sagte der legendäre Benjamin Graham einst. Der in London geborene und an der Wall Street groß gewordene „Vater der Wertanlage” bildete unter anderem einen gewissen Warren Buffett aus. Sein Buch „Der intelligente Investor” gilt schon fast als Bibel der Branche.

Nun gibt es an dem schlimmsten Börsenabsturz seit 1987, der am Donnerstag zu erleben war, nichts schönzureden. Und natürlich glaubte auch Graham nicht daran, dass es tatsächlich alle fünf Jahre um zumindest ein Drittel nach unten geht. Ein derartiges Kursgemetzel, wie es im Zuge der rasanten Ausbreitung des Coronavirus zu beobachten war, ist mehr als außergewöhnlich – und es ist durchaus möglich, dass es noch lang nicht vorbei ist.