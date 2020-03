Ivo Andrić und der moralische Spalt

Der jugoslawische Nobelpreisträger verkörperte den Konflikt zwischen hoher Kunst und karrieristischer Geschmeidigkeit. Eine Biografie erhellt diese Spannung im Leben des Autors der „Brücke über die Drina“.

Kann man den Künstler von seinem Werk trennen? Die Verleihung des Nobelpreises für Literatur an Peter Handke hat dieser zeitlosen Frage aktuelle Bedeutung verliehen. Derselbe Dichter, der das harte Los der armen slowenischen Bauern in Kärnten mit tiefer Einfühlungsgabe beschreibt, spuckt den trauernden Müttern von Srebrenica in den reaktionären „Ketzerbriefen“ entgegen: „Denen glaube ich kein Wort, denen nehme ich die Trauer nicht ab.“ Kann man so einen noch unbedarft lesen? Seine Kunst schätzen, ohne von seinem politischen Irrgang erschüttert zu sein?