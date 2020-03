Immobilienpreise dürften abflachen

Die Zahl der Transaktionen ist 2019 um 7,4 Prozent auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Die Top-Immo-Deals fanden in Jenbach und im Bezirk Scheibbs statt.

Wien. Der Immobilienvermittler Re/Max erwartet ein weiteres Abflachen der Immobilienpreise, nachdem es bereits im Vorjahr keine massiven Preiserhöhungen gegeben hat. Bei Verkaufswerten und Transaktionszahlen wurden im Vorjahr neue Rekordwerte erzielt, geht laut Re/Max aus Auswertung der Grundbuchsdaten hervor.

Der Gesamtwert der gehandelten Immobilien stieg 2019 im Jahresvergleich um 7,9 Prozent auf 34,35 Mrd. Euro und damit weniger stark als 2018 mit plus 13,2 Prozent. Damit lägen die Preissteigerungen in etwa auf dem Niveau des Mengenzuwachses und basierten nicht auf Preiserhöhungen in großem Stil, so der Immobilienmakler. Die Zahl der im amtlichen Grundbuch registrierten Immobilienkäufe stieg um 7,4 Prozent auf 138.690 Objekte. Im Fünfjahresvergleich bedeutet das eine Steigerung um 44,2 Prozent, im Zehnjahresvergleich um 66,5 Prozent.

Der Immobilienmarkt habe sich wie erwartet auch im vergangenen Jahr auf sehr hohem Niveau bewegt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die fehlenden alternativen Geldanlagemöglichkeiten seien hauptverantwortlich dafür gewesen, so Re/Max-Austria-Geschäftsführer Bernhard Reikersdorfer.

Aus heutiger Sicht werde sich an der aktuellen Marktsituation auch im laufenden Jahr nichts Wesentliches ändern, es sei von einem gutem Immobilienjahr auszugehen. Das Angebot sei zwar in einigen Regionen knapp, aber immer noch gut, und die Nachfrage nach Immobilien ist sowohl von Eigennutzern als auch Anlegern weiterhin ungebrochen. „Es ist allerdings zu erwarten, dass die Preiskurve weiter abflacht“, sagt Reikersdorfer.

Die Top-Immo-Deals

Als Top-Immobilien-Deals nennt Re/Max ein Industrieobjekt in Jenbach (Tirol) um 108 Mio. Euro netto und einen Forstbetrieb im Bezirk Scheibbs (NÖ) um 105 Mio. Euro netto. Die teuersten Objekte in Wien waren ein Hotel in Penzing um 66 Mio. Euro netto, ein Palais – genutzt als Zinshaus – im ersten Bezirk um 59 Mio. Euro und ein Bürogebäude um 55 Mio. Euro in Wien Brigittenau. Als weitere Top-Transaktionen in den Bundesländern genannt wird in Graz ein Gebäude-Komplex in der Innenstadt um 35 Mio. Euro.

In Wien wurde im Vorjahr beim Immobilienverkaufswert erstmals die Zehn-Mrd.-Euro-Schallmauer durchbrochen. Der Wiener Anteil am Österreich-Kuchen rutschte erstmals seit 2012 wieder unter die 30-Prozent-Marke (29,9 Prozent). Niederösterreich, im Bundesländerranking die Nummer zwei beim Gesamtverkaufswert, übersprang erstmals die Fünf-Milliarden-Grenze (plus 9,1 Prozent).

Die stärksten Landeshauptstädte waren Graz (6400 Transaktionen, 1,98 Mrd. Euro), Salzburg (2500 Stück, 950 Mio. Euro) und Linz (2100 Stück, 585 Mio. Euro). Bei den Landbezirken gab es die meisten Verbücherungen in Graz-Umgebung (3517). (Apa/est)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.03.2020)