Buffett: „Doppelschlag“, aber 2008 war ärger

Starinvestor Buffett bleibt gelassen. Goldman hält die Virusrisken für nicht eingepreist.

Omaha/New York. Laut der US-Investorenlegende Warren Buffett ist die jüngste Panik, die an den Märkten herrscht, nicht so schlimm wie die Finanzkrise von 2008. „Die Kombination aus dem Coronavirus und dem, was in der Woche mit dem Öl passiert ist“, ist „ein großer Doppelschlag“, sagte Buffett in einem Interview mit Yahoo Finance. Dennoch sei die Panik 2008 „bei Weitem beängstigender als alles, was am Montag geschah“, gewesen, als der S&P-500-Index um 7,6 Prozent einbrach.

Buffett, der die Holding Berkshire Hathaway leitet, hat versucht, die Anleger zu beruhigen. Der 89-jährige Milliardär sagte, dass die jetzigen Marktturbulenzen noch immer weniger ausgeprägt seien als die Panik im Jahr 2008, die auf Geldmarktfonds und Commercial Papers übergriff. Indes vertritt ein Goldman Sachs Asset Manager, der die letztjährige Aktienrallye richtig vorhergesagt hat, die Ansicht, dass der Aktienmarkt zu selbstgefällig über die möglichen Schäden durch das Coronavirus urteile und weitere Rückgänge zu erwarten habe.

Noch nicht eingepreist

„Wir glauben nicht, dass der Aktienmarkt das schlimmste Ergebnis des Virus eingepreist hat, da sich die Eindämmungsmaßnahmen weiter ausweiten könnten, wie wir es in China und Italien bereits gesehen haben”, sagt Shoqat Bunglawala, der bei Goldman Sachs die Gruppe für globale Portfoliolösungen für Europa, den Nahen Osten, Afrika und den asiatisch-pazifischen Raum leitet.

Es gebe „von hier aus immer noch Abwärtsrisken“. Das Kursziel für den S&P 500, der bei 2550 Punkten steht, sieht er bis Jahresmitte bei 2450 Punkten. (ag./est)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.03.2020)