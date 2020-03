„Bibi“ Netanjahu: „Magier“ und Krisenmanager

„Bibi“ Netanjahu in Hochform. Höchstgericht verschiebt Korruptionsprozess.

Wien/Jerusalem. Die Krise ist Benjamin Netanjahus Elixier – politisch, militärisch oder im Fall der Corona-Epidemie der Ausnahmezustand in einem Land, das permanent im Krisenmodus lebt. Kein Politiker versteht so geschickt Kapital aus Krisen und Katastrophen zu schlagen wie der längst dienende, trickreiche Regierungschef Israels, der nun zur Hochform aufläuft.

Der Notstand verhalf ihm jetzt zur juristischen Pause von zehn Wochen für den Korruptionsprozess, der am Dienstag mit der Verlesung der Anklageschrift beginnen hätte sollen. Das Höchstgericht entschied, das Verfahren vorerst bis zum 24. Mai aufzuschieben.

Damit hat der Premier sein Ziel erreicht und Zeit gewonnen. Seine Anwälte hatten zuerst aus fadenscheinigen Gründen beantragt, den Prozess 45 Tage zu verschieben. Das Gericht lehnte zunächst ab. Die Vorwürfe gegen Netanjahu sind lang bekannt: Im Herbst entschied Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit auf Anklage wegen Bestechung, Betrugs und Untreue.

Das Krisenmanagement des Premiers drängte den Prozess und die Konsultationen nach der Parlamentswahl am 2. März ohnehin in den Hintergrund. Am Sonntag begann Präsident Reuven Rivlin zum dritten Mal binnen eines Jahres mit Sondierungen für eine Regierungsbildung. Alles andere als ein erneuter Auftrag für Netanjahu wäre eine Überraschung. Seine Likud-Partei ging mit 36 Sitzen als stärkste Kraft aus der Wahl hervor, zur absoluten Mehrheit in der Knesset fehlen dem Rechtsblock drei Mandate.

Notstandsregierung

Oppositionschef Benny Gantz erwog mit den Stimmen der israelisch-arabischen Vereinigten Liste einen Misstrauensantrag gegen Netanjahu und eine Minderheitsregierung mit Duldung der israelisch-arabischen Parteien. Dies gilt derzeit als Tabu: Politische Manöver und Lockangebote für „Überläufer“ stehen nicht zur Debatte.

Die Corona-Krise hat auch in Israel alles über den Haufen geworfen. In einem seiner täglichen TV-Auftritte appellierte Netanjahu an Benny Gantz, in eine Einheitsregierung einzutreten – wie mehrmals im Vorjahr. Die Vorzeichen sind nun aber andere. Netanjahu spricht von einer sechsmonatigen Notstandsregierung, und er spart nicht mit Dramatik. „Es geht darum, das Leben von Zehntausenden zu retten.“ Ältere Israelis fühlten sich zurückversetzt in die Zeit des Sechstagekriegs von 1967.

Tatsächlich setzt Netanjahu auf die Terminologie und Technologie des Kriegs. „Der Feind ist unsichtbar, er muss lokalisiert werden“, sagte er über die Verbreitung des Coronavirus. Israel werde darum Hightech-Methoden zum Einsatz bringen, um Infizierte und Seuchenherde aufzuspüren. Zehntausende Israelis sind in Quarantäne, rund 200 Fälle sind registriert. Als eines der ersten Länder verhängte Israel rigorose Maßnahmen.

In der Krise spielt der Premier, von Anhängern als „Magier“ gefeiert, sein Talent als Kommunikator und seine Führungsqualitäten aus. Kritik köchelt auf Sparflamme. Ein Ex-Mitstreiter verglich ihn mit Erdoğan. Selbst ein Kommentator des linksliberalen „Haaretz“ attestierte: „Es ist seine große Stunde.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.03.2020)