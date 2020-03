Wahlen trotz Pandemie

Regierungen in München und Paris sagten Lokalwahlen trotz Corona-Alarm nicht ab.

München/Paris. Immer mehr Länder igeln sich wegen der Corona-Krise ein und vermeiden Menschenansammlung. Der deutsche Freistaat Bayern und Frankreich handeln gegen den Trend. Ungeachtet des rasanten Anstiegs an Infektionen fanden am Sonntag sowohl in Bayern als auch in Frankreich Lokalwahlen statt.

In Bayern wurden Kommunalparlamente gewählt: Gemeinderäte, Stadträte, Kreistage sowie fast überall auch die Oberbürgermeister und ersten Bürgermeister. Für die bayerischen Parteien waren die Kommunalwahlen ein wichtiger Stimmungstest.

Bayerische Spitzenpolitiker hatten aufgerufen, trotz Pandemie die Wahllokale aufzusuchen: „Im Wahllokal stehen Waschbecken und Seife zur Verfügung. Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch“, appellierte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Aus Sicherheitsgründen durfte man einen Stift von daheim in die Wahlkabine mitnehmen.

Auch in Frankreich wurden neue Bürgermeister gewählt. An der Entscheidung, die Wahl trotz rasanter Ausbreitung des Coronavirus stattfinden zu lassen, gab es massive Kritik. Es gab zahlreiche Aufrufe, etwa von medizinischem Fachpersonal, zu Hause zu bleiben. Präsident Emmanuel Macron verteidigte bei der Stimmabgabe im nordfranzösischen Badeort Le Touquet seine Entscheidung, an der Wahl festzuhalten. Er sei nicht nur für die Gesundheit der Bürger, sondern auch für das demokratische Leben in Frankreich verantwortlich, sagte er. Seiner Partei droht bei der Wahl eine Quittung für seine Reformpolitik.

Premier Édouard Philippe hatte am Samstagabend angekündigt, dass im Kampf gegen das Coronavirus bis auf Weiteres alle nicht lebensnotwendigen Einrichtungen geschlossen bleiben müssen. Dazu zählen Bars, Restaurants und zahlreiche Geschäfte. Die Wahlen könnten allerdings trotzdem stattfinden, wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen eingehalten würden. So wie in Bayern wurden die Bürger angehalten, einen eigenen Stift mitzunehmen. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.03.2020)