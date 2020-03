Deutsche schotten sich ab

Die Bundesrepublik verschärft die Maßnahmen an den Grenzen zu Österreich, Frankreich und der Schweiz.

Berlin. Die Regierung in Deutschland hatte lang gezögert. Während Nachbarländer wie Polen, Tschechien und Dänemark ihre Grenzen zu Deutschland weitgehend geschlossen hatten, verzichtete die Regierung in Berlin bisher darauf, selbst drastische Maßnahmen zu setzen. Am Sonntag steuerte auch Deutschland um. Angesichts der steigenden Anzahl an Covid19-Erkrankten wurde vereinbart, die Grenzkontrollen zu Österreich, Frankreich und der Schweiz massiv zu verschärfen und zwar bereits ab Montag, 8 Uhr früh. Einem Bericht der Bild zufolge sind auch Zurückweisungen geplant.

Die Maßnahmen zielen darauf ab, den Grenzverkehr auf das Notwendigste herunterzufahren. Ob auch Flüge betroffen sind, war zunächst unklar. CSU-Innenminister Horst Seehofer hatte für den frühen Sonntagabend eine Pressekonferenz einberufen. Dort wollte er über Details berichten.

Seehofer und Kanzlerin Angela Merkel sollen das strengere Grenzregime zuvor in einer Telefonschalte mit den Ministerpräsidenten der an die drei Staaten angrenzenden Bundesländer vereinbart haben. Der Warenverkehr zwischen Deutschland und den Nachbarstaaten soll nach dpa-Informationen weiter gesichert bleiben. Die österreichische und die deutsche Wirtschaft sind zutiefst miteinander verwoben. Fast ein Drittel der rot-weiß-roten Exporte gehen ins große Nachbarland.

Auch Berufspendler dürften den Plänen zufolge weiterhin die Grenzen passieren. Allein 34.000 Deutsche fahren in Nicht-Krisenzeiten zur Arbeit nach Österreich.

Frankreich reagierte prompt und kündigte an, seinerseits die Übertritte nach Deutschland um das strikt Notwendige zurückzufahren. Paris betonte aber, dass es sich da wie dort um keine „Grenzschließungen“ handle.

Hamsterkäufe im Visier

Hintergrund der deutschen Maßnahmen ist nicht nur die Eindämmung des Coronavirus, sondern auch der Versuch, Hamsterkäufe von Ausländern zu unterbinden, die im grenznahen Raum bereits zu Versorgungsproblemen geführt haben, wie die Bild berichtete.

Zu Österreich gibt es auch eine Vorgeschichte: Zahlreiche deutsche Urlauber dürften etwa aus dem Tiroler Skigebiet Ischgl das Coronavirus mitgebracht haben. Am Donnerstag schlug deshalb die Stadt Hamburg Alarm. Am Samstag wurde Tirol in Deutschland vom zuständigen Robert-Koch-Institut als Risikogebiet definiert. Am selben Tag rief Gesundheitsminister Jens Spahn alle Heimkehrer aus Österreich, Italien und der Schweiz auf, sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben – und zwar unabhängig davon, „ob sie Symptome haben oder nicht“.

Die meisten Ansteckungen in Deutschland gab es bisher in Nordrhein-Westfalen (NRW), einem Bundesland, das flächenmäßig nicht einmal halb so groß wie Österreich ist, aber doppelt so viele Einwohner zählt. Dicht an dicht drängen sich dort die Städte. Bis Sonntagmittag wurden nur in NRW 2100 Infizierte gezählt. Eine Schließung von Restaurants und Bars wurde im Bundesland aber noch nicht angeordnet. Anders als in Berlin. Die Partymetropole hat am Samstag drastische Maßnahmen verhängt und die sofortige Schließung von Kinos, Bars und Clubs verfügt. Auch wenn sich daran zunächst sichtbar nicht alle gehalten haben. Restaurants dürfen zwar offen bleiben, müssen aber einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen sichern. Alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern sind untersagt, bei Zusammenkünften mit weniger Personen müssen Listen der Teilnehmer angelegt werden.

Auffallend ist auch, dass die Maßnahmen in Berlin für sehr lange, bis 19. April, gelten sollen.

