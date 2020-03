Kritik an Londons Zögerlichkeit

Experten werfen der Regierung vor, mehr Menschen als notwendig in Gefahr zu bringen.

London. Die rasche Ausbreitung des Coronavirus zwingt nun auch die britische Regierung zu ernsthaften Maßnahmen. „In den kommenden Wochen“ werde man alle Bürger des Landes über 70 Jahre auffordern, sich „für eine sehr lange Zeit“ in Selbstisolation zu begeben, erklärte Gesundheitsminister Matt Hancock am Sonntag der BBC. Die Zahl der Todesfälle hatte sich in den letzten Tagen verdoppelt und liegt derzeit bei 21, davon waren alle über 60 Jahre oder gehörten zu Risikogruppen. Die Zahl der Infizierten erreichte zuletzt 1140.

Wann die Maßnahme in Kraft treten wird, ließ Hancock offen. Ebenfalls noch keine Entscheidung getroffen wurde über ein Verbot von Massenversammlungen. Bereits ausgesetzt wurden die Fußballspiele der ersten beiden Spielklassen. Die Regierung will Montag zu einer weiteren Beratung zusammenkommen. Hancock rief die Industrie auf, dringend benötigte Beatmungsgeräte herzustellen. Davon gibt es derzeit nur 500. Das staatliche Gesundheitswesen will Tausende Betten von privaten Spitälern rekrutieren. Großbritannien hat nur ein Viertel der Intensivbetten pro Einwohner von Österreich.

„Jeder wird betroffen sein“

Die Regierung hatte bisher nur äußerst zögerlich auf die Krise reagiert. Händewaschen war die erste Empfehlung an die Bevölkerung. Diese reagiert darauf zunehmend mit Panikkäufen. In einem Aufruf appellierten die Supermarktketten: „Es ist genug für alle da, vorausgesetzt wir verhalten uns alle verantwortungsbewusst.“ Dennoch musste in zahlreichen Geschäften die Rationierung besonders begehrter Güter eingeführt werden.

Die Hoffnung auf Eindämmung des Virus hat man aufgegeben: „Jeder wird betroffen sein“, warnte Hancock. Von drastischen Maßnahmen wie Ausgangssperren und Schließung von Lokalen will man aber weiter nichts wissen. Schulen bleiben geöffnet. Wissenschaftler werfen der Regierung vor, „mehr Menschen als notwendig in Gefahr zu bringen.“ (gar)

