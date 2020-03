Weiterer Coronavirus-Todesfall: Steirerin gestorben

Eine Steirerin ist Covid-19 zum Opfer gefallen. Die Frau war etwa 76 Jahre alt und hatte mehrere Vorerkrankungen.

Eine mit dem Coronavirus infizierte Steirerin, Jahrgang 1944, ist in der Nacht auf Montag laut Landessanitätsdirektion Steiermark gestorben. Die Frau befand sich in stationärer Behandlung und hatte mehrere Vorerkrankungen.

In Österreich gibt es mit Stand Montag, 8 Uhr Früh 959 bestätigte Fälle (109 mehr als am Sonntag). Sechs Personen sind bereits wieder genesen. 8490 Tests wurden bisher durchgeführt.

Die meisten bestätigten Fälle von Ansteckungen mit SARS-CoV-2 wurden dem Ministerium aus Tirol gemeldet (254). Aus Niederösterreich wurden 150 Fälle berichtet, in Wien waren es 122, in der Steiermark 111, in Oberösterreich 196, in Salzburg 54, im Burgenland 10, in Vorarlberg 55 und in Kärnten 7. Sechs vormalige Patientinnen und Patienten gelten als genesen, zwei in Tirol, drei in Wien und eine Person in Niederösterreich.

Das Gesundheitsministerium führt - trotz des Montagfrüh bestätigten Todesfalls in der Steiermark - auf seiner Homepage weiterhin einen bestätigten Todesfall an - ein 69-Jähriger war Mitte vergangener Woche in Wien verstorben. Ein 65-Jähriger, der am Sonntag in der Bundeshauptstadt starb, gilt zunächst als Covid-19-Verdachtsfall, ein Testergebnis stand noch aus.

Mehr dazu in Kürze.

(APA)