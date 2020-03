Erneut schwere Verluste an den Börsen

Eine konzertierte Aktion der führenden Notenbanken gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise macht die Anleger an den Aktienmärkten offenbar noch nervöser.

Der Ausverkauf an den Börsen geht weiter: Nach einer der schwärzesten Wochen der Börsengeschichte gibt es für den deutschen Leitindex DAX und an der Wiener Börse weitere schwere Verluste ab. Das DAX bricht am Montag zu Handelsbeginn um 6,15 Prozent auf ein Vier-Jahres-Tief von 8664Punkten ein, der Wiener ATX büßte im Frühhandel 7,59 Prozent auf 1849 Punkte ein. Der Euro-Stoxx-50 gibt 6,66 Prozent auf 2413 Punkte nach, in London geht es für den FTSE-100 um 6,17 Prozent auf 5034 Zähler nach unten.

Bereits zuletzt waren geldpolitische Lockerungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank verpufft. Die Maßnahme könnte eher die Sorgen vor noch Schlimmerem befeuern, anstatt zu beruhigen, hatten Marktbeobachter Anfang März etwa nach einer Zinssenkung durch die Fed gesagt.

Die Fed senkte den Leitzins am Sonntag nun erneut. Zudem wollen weltweit führende Notenbanken die Versorgung des Finanzsystems mit der Weltreservewährung US-Dollar sicherstellen. Zum einen werden die Kosten bereits bestehender gegenseitiger Dollar-Leihgeschäfte (Swaps) verringert. Zum anderen werden zusätzliche Leihgeschäfte mit einer längeren Laufzeit durchgeführt.

All das verpufft aktuell angesichts der sich zuspitzenden Viruskrise: Grenzen sind geschlossen, Fluglinien streichen Routen zusammen, Lieferketten sind in Gefahr, Regale sind leergeräumt, Autos werden zu Ladenhütern und das öffentliche Leben kommt zunehmend zum Erliegen: Die Coronavirus-Krise hat Wirtschaft und Finanzmärkte fest im Griff. Mit umfangreichen Hilfen für Unternehmen wollen viele Länder die Folgen der Pandemie mindern.

So ist die aktuelle Entwicklung für den Analysten Markus Reinwand von der Landesbank Helaba zwar "ein klares Indiz dafür, dass die Märkte derzeit nach unten übertreiben". Wann dies ende, sei aber kaum zu sagen - zumal nun auch Deutschland einige Grenzen schließt

Absturz mit historischen Dimensionen

Der Absturz seit dem Wochenende 22./23. Februar, als die Folgen der rasanten Coronavirus-Ausbreitung mit der Abriegelung von Teilen Norditaliens erstmals deutlich in Europa spürbar wurden, hat historische Dimensionen. Allein in der vergangenen Woche verlor der DAX rund 20 Prozent ein - einen höheren Wochenverlust hatte es bisher nur in der weltweiten Finanzkrise im Herbst 2008 gegeben. In den vergangenen drei Wochen büßte der DAX damit ein Drittel seines Werts ein. Um das Rekordhoch von 13.795 Punkten, das der deutsche Leitindex noch Mitte Februar markiert hatte, zu erreichen, müsste der DAX inzwischen gut 50 Prozent steigen.

Da hilft es auch nicht, dass US-Präsident Donald Trump vor dem Wochenende wegen der Ausbreitung des Coronavirus einen nationalen Notstand ausgerufen womit viele Milliarden US-Dollar zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 freigesetzt werden können. Zudem einigten sich die Demokraten mit der Regierung auf ein Hilfspaket für Familien, die von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen sind. Der Broker IG taxierte den Dax zuletzt auf 8.873 Punkte und damit knapp vier Prozent unter dem Schluss vom Freitag.

Geld allein hilft nicht

Angesichts der aktuellen Viruskrise dürften in der neuen Woche Konjunkturdaten in den Hintergrund rücken. Die aktuellen Erhebungen spiegeln die Zuspitzung der Viruslage ohnehin kaum wider. Das Hauptaugenmerk gilt zur Wochenmitte dann der US-Notenbank Fed. Experten rechnen mit einer weiteren Leitzinssenkung um 0,50 Prozentpunkte. Mehr Geld allein könne das Virusproblem aber nicht beheben, mahnte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Denn: Aktuell handle es sich nicht bloß um eine Nachfragekrise, sondern auch das Angebot an Waren und Vorprodukten für die Industrie sei teils knapp.

Südkorea senkt Leitzins auf Rekordtief

Südkoreas Zentralbank senkt zur Abwehr der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie unplanmäßig ihren Leitzins auf ein Rekordtief. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Geld sei um 50 Basispunkte auf 0,75 Prozent herabgesetzt worden, teilte die Bank von Korea am Montag in Seoul überraschend mit.

Das ist das tiefste Niveau seit die Notenbank im Jahr 1999 ihre aktuelle geldpolitische Strategie eingeführt hat. Eine Zinssenkung außer der Reihe ist für die Währungshüter ein ungewöhnlicher Schritt: Letztmalig geschah dies im Jahr 2008 während der Finanzkrise.

Auch die japanische Notenbank stemmt sich mit weiteren Schritten gegen die wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Coronavirus-Krise. Damit sollen die Finanzmärkte beruhigt werden und weitere Liquidität zur Verfügung gestellt werden. Wie die Bank of Japan am Montag mitteilte, sollen etwa deutlich mehr Anteile von Indexfonds am Markt gekauft werden.

Konkret fährt die Zentralbank unter anderem die Ankäufe börsennotierter Fonds, sogenannter ETFs, und anderer riskanter Anlagen hoch. Die kurz- und langfristigen Zinsziele behielt die Notenbank bei. Die BOJ werde ihre Geldpolitik ohne zu zögern weiter lockern, sollte dies nötig sein, teilte sie nach der Krisensitzung mit. Zentralbankchef Haruhiko Kuroda will die Entscheidung am Vormittag (MEZ) vor der Presse erläutern.