Wie Apps die Kurve in Österreich abflachen sollen

Handy-Apps könnten dabei helfen, die Infektionskette zwischen Nutzern zu durchbrechen. Das heimische Rote Kreuz will mit „Stopp Corona“ zeigen, wie. Auch private Initiativen gibt es. Doch Datenschützer warnen bereits.

In der Coronakrise treten Grund- und Freiheitsrechte mitunter in den Hintergrund. Davon nicht ausgenommen ist auch der Datenschutz. Denn angesichts der steigenden Fallzahlen in ganz Europa (Österreicht hält mit Stand Montagabend bei 4426 Infizierten und 21 Todesfällen) rücken Technologie und Big Data immer mehr in das Zentrum politischen Handelns, um die Infektionsketten einzudämmen. In Asien lässt sich beobachten, wie das Tracken von Infizierten via App genutzt wird, um das Virus an der Ausbreitung zu hindern. Datenschützer in Europa allerdings warnen vor massiven Eingriffen in Privat- und Intimssphäre. Doch in Österreich steht bereits eine App in den Startlöchern, die Nutzern ab Mittwoch Auskunft geben soll, ob Kontakt zu Infizierten bestand.