Archivbild aus einem Notspital in Brescia.

Die norditalienische Region importiert Ärzte aus China, Kuba und Venezuela - und sucht weltweit nach Beatmungsgeräten. Das System könne nur noch „wenige Tage“ halten.

In der Lombardei droht das Worst-Case-Szenario einzutreten: Das Gesundheitssystem steht angesichts der rasant steigenden Zahlen an Coronavirus-Infektionen vor dem Kollaps. Der Countdown läuft: "Wir haben bald keine Betten mehr in den Intensivstationen", warnte der lombardische Regionalpräsident Attilio Fontana. Die Kapazitäten reichten nur noch „einige weitere Tage aus. Hoffen wir, dass wir weiterhin Wunder vollbringen können“. Zumal das Schlimmste noch bevorsteht: Laut Experten ist der Höhepunkt der Epidemie noch gar nicht erreicht.