SPÖ-Mitgliederbefragung läuft trotz Corona weiter

Seit 4. März läuft die Befragung der Mitglieder der SPÖ - und sie geht auch weiter. Trotz der Virus-bedingt massiv geänderten Lage im Land. Abgestimmt wird online oder via Brief. Letztere Variante ist mutmaßlich jene, die Senioren öfter wählen. Werden ältere Mitglieder, die ja besonders dringend daheim bleiben sollen, nun in einem geringeren Ausmaß mitmachen? Man solle die Internetfähigkeit der älteren Bevölkerung nicht unterschätzen, meint der SPÖ-Kommunikationschef Stefan Hirsch. Außerdem laufe die Befragung ja noch bis 2. April.

Auch der Zukunftskongress der SPÖ - geplant für Ende April - wird nicht verschoben. Zumindest vorerst.

(uw)