selbst-bewusst führen #9. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Gut investieren.

Alles hängt mal wieder an Ihnen. Oder haben Sie schon ein exzellentes Team um sich? Dieses Team beginnt an allererster Stelle bei Ihrer Assistent/in.

Mitunter erlebe ich derzeit, dass selbst die guten AssistentInnen kaum mehr Informationen haben, weder wann Ihr/e Chef/in zu sprechen ist, noch wann es wieder freie Termine geben könnte.

Mitunter liegt das dann am mangelnden Vertrauen zwischen Chef/in und AssistentInnen.

TIPP: Investieren Sie so bald wie möglich Zeit und klären Sie die oft unausgesprochenen Spielregeln, was Ihre AssistentIn alles darf und nicht darf.

Top-Führungskräfte investieren regelmäßig Zeit in diese wichtigen Abstimmungsbesprechungen, die ihnen, wenn sie ideal aufgestellt sind, top den Rücken frei halten und nicht nur vieles für sie organisieren, sondern Sie auch abschirmen.

Bei Top-Führungskräften gibt die Assistenz meist schon am nächsten Tag Feedback!

Schaffen Sie Klarheit mit klaren Regeln!

Mehr zum Thema Immunbooster nächsten Montag!

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com