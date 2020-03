Nach 27 Jahren: Neuer nordkoreanischer Botschafter in Wien

Der Schwiegersohn von Staatsgründer Kim Il-sung war 27 Jahre auf dem Posten. Der aktueller Machthaber Kim Jong-un beordert Familienmitglieder in die Heimat zurück.

Der nordkoreanische Diplomat, Atomverhandler und Experte für die USA, Choe Kang-il, wird neuer Botschafter in Österreich. Choe werde einen Schwiegersohn von Ex-Präsident Kim Il-sung ersetzen, berichteten asiatische Medien in der Nacht auf Montag.

Botschafter Kim Kwang-sop, der mit der Halbschwester des 2011 verstorbenen nordkoreanischen Führers Kim Jong-il, Kim Kyong-jin, verheiratet ist, war 27 Jahre auf Posten in Wien, meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Seit mehr als acht Jahren ist der Sohn von Kim Jong-il und Enkel von Staatsgründer Kim Il-sung, Kim Jong-un, im stalinistischen Nordkorea an der Macht.

Die Ankündigung bestätigt Spekulationen darüber, dass Kim Jong-un seine entfernten Familienmitglieder nach mehreren Jahrzehnten im Ausland nach Nordkorea zurückgerufen hat, schrieb die singapurische Zeitung "The Straits Times" (Online). Einige Beobachter glauben demnach, dass Kim Jong-un seinen Einfluss so stark gefestigt habe, dass er sich durch ihre Rückkehr weniger bedroht fühle. Andere wiederum denken, dass er die Verwandten zur genauen Beobachtung zurückrufe.

Choe ist derzeit stellvertretender Generaldirektor für nordamerikanische Angelegenheiten im nordkoreanischen Außenministerium, war an den Atomgesprächen mit den USA beteiligt, einschließlich Verhandlungen vor den Gipfeltreffen Kim jong-uns mit US-Präsident Donald Trump in Singapur und Hanoi. Auf seinem neuen Posten in Österreich wird ihm diese Erfahrung dienlich sein, denn in der Wiener UNO-City hat auch die Internationale-Atomenergieagentur (IAEA) ihren Sitz. Choe sei auch Teil der nordkoreanischen Delegation bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pjöngchang im Jahr 2018 gewesen, meldete KCNA zudem.

(