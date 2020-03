Auch Wien setzt aus: Kurzparkzonen vielerorts aufgehoben

Vorerst wird in Graz, Innsbruck, Bludenz und ab morgen in Klagenfurt nicht mehr kontrolliert. Wien soll bald folgen.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus setzen Städte in Österreich auch bei den Kurzparkzonen an. Sowohl Innsbruck als auch Graz hat die Überwachung der Kurzparkzonen ausgesetzt. Auch Wien bereitet ein vorübergehendes Aus für Kontrollen vor.

"Es wird nicht gestraft“, sagte etwa eine Sprecherin der Stadt Innsbruck. So will man die Ansteckungsgefahr in den Öffis reduzieren. In Graz ist das Parken in den Kurzparkzonen weiterhin gebührenpflichtig, so Gottfried Pobatschnig vom Grazer Parkraumservice. Überwacht werde dies aber nicht. Es könne sich jeder selber seinen Reim darauf machen, meinte Pobatschnig.

Der ÖAMTC meldete zudem, dass auch in Bludenz in Vorarlberg ab Montag sowie in Klagenfurt am Dienstag die Kurzparkzonenregelungen gelockert würden.

Gebühren in Form von ausgefüllten Parkscheinen, Parkuhren oder digitale Zahlungen via APPs müssen in den betreffenden Städten somit nicht entrichtet werden. Auch die maximale Abstellzeit muss von Betroffenen, etwa Menschen in Teleworking, nicht beachtet werden. Anrainer- und Behindertenparkplätze sowie Ladezonen, Halte- und Parkverbote und andere Regelungen rund um das Abstellen von Autos gelten aber weiterhin.

Wien entscheidet noch heute

Auch Wien bereitet ein vorübergehendes Aussetzen für die geltenden Kurzparkzonen-Regelungen vor. Das hat Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) am Montag via Twitter angekündigt.

"Es läuft darauf hinaus, dass wir für die Dauer der Ausnahmesituation entweder die Kurzparkzonen aufheben oder die Überwachung des Parkraums pausieren", hieß es. Beide Optionen seien im Sinne jener, die jetzt unterwegs sein müssten. Eine definitive Entscheidung werde noch heute getroffen, wurde betont. Die FPÖ Wien hatte am Montagvormittag bereits eine Aufhebung der Kurzparkzonen gefordert.

Salzburg und Eisenstadt kontrollieren

Anders als in Innsbruck oder Graz werden die Kurzparkzonen in der Stadt Salzburg aktuell noch kontrolliert. "Es gibt bis jetzt noch keine Anweisung, es nicht zu tun", sagte ein Sprecher der Stadt am Montagvormittag. Generell sind derzeit aber weniger Menschen als sonst mit dem Auto im Zentrum der Landeshauptstadt unterwegs. Manche Berufspendler dürften außerdem auf das Fahrrad oder das Zufußgehen als Alternative zu Bus- und S-Bahn umgestiegen sein.

Auch in Eisenstadt wird noch kontrolliert. Man werde allerdings die Situation in den nächsten Tagen weiter beobachten und dann entscheiden, ob die Überwachung zurückgefahren wird, sagte ein Sprecher der burgenländischen Landeshauptstadt am Montag. Eine vollständige Aufhebung der Kurzparkzone werde es nicht geben. Dafür bräuchte es einen Beschluss des Gemeinderates.

(twi/APA)