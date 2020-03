(c) APA/AFP/WELAYAT RAQA/- (-)

IS-Anhänger in Syrien.

Die Terrormiliz IS ist angesichts der Ausbreitung des neuartigen Erregers nervös. Mitglieder sollen nicht in vom Virus betroffene Gebiete fahren und sich die Hände waschen.

Die Terrormiliz „Islamischer Staat“ warnt ihre Anhänger davor, in Gebiete zu Reisen, die vom Coronavirus betroffen sind. In der letzten Ausgabe ihres wöchentlichen Newsletters "al-Naba" warnen die Jihadisten davor, dass Gesunde in Pandemie-Regionen zu fahren und raten Erkrankten dazu, nicht von dort auszureisen. "Bleibt dem Land der Epidemie fern", appelieren sie. Das berichten "Politico" und das US-Heimatschutzmagazin "Homeland Security Today". Europa, das von dem Virus sehr stark betroffen ist, wird dabei allerdings nicht wörtlich genannt.

Zudem gebe die Terrormiliz in einer einseitigen Infografik Tipps für Anhänger, wie die Pandemie zu stoppen sei. Sie sollten "in Gott vertrauen", sich beim Nießen und Husten den Mund bedecken und regelmäßig Hände waschen. Erkrankte sollten sich zudem von durch den IS kontrollierten Gebieten fern halten, um andere nicht anzustecken und die "heilige Pflicht" zu erfüllen, andere vor Krankheiten zu schützen.

"Homeland Security Today" zufolge hatte der IS schon seit Jänner über das neuartige Coronavirus berichtet und den Ausbruch gefeiert. "Ein neues Virus verbreitet Tod und Terror in China", schrieb "Al-Naba" demnach vor einigen Wochen. In China sei "Panik" ausgebrochen. Die Extremisten hatten zuvor etwa auch Naturkatastrophen aufgegriffen als vermeintlichen Beweis dafür, dass Gott ihren Kampf unterstütze.

