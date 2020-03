Rotes Kreuz: "Bedarf an Blut macht keine Pause"

Das rote Kreuz bittet weiter um Blutspenden. Beim Planen notwendiger Wege solle man auch den Weg zum Spenden einplanen.

Das Blutspenden ist trotz der Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus weiter möglich. Und das Rote Kreuz bittet potenzielle Spender auch, weiter zu kommen. „Der Bedarf an Blut macht keine Pause“, sagt eine Sprecherin des Roten Kreuzes zur „Presse“. Einen expliziten Aufruf mache man nicht - „es ist nicht so, dass wir notfallmäßig mehr Menschen brauchen“. Aber man brauche weiter unverminderte Unterstützung.

Auch wenn derzeit viele Operationen aufgeschoben werden, ist der Bedarf an Blut da. Benötigt werde es unter anderem für chronisch kranke Patienten, die es ja weiter gibt.

Kein Test, aber Fragebogen

Auf das Coronavirus getestet werden Spender nicht. Allerdings werde wie auch sonst versucht, mit Hilfe eines Fragebogens die nötigen Informationen über potenzielle Risiken zu bekommen. „Also ob sie im Ausland waren, ihr Reiseverhalten, ob sie Medikamente nehmen und ob sie sich generell gesund fühlen“, so die Sprecherin. Und natürlich frage man auch nach Symptomen - auch, wenn es nur leichte sind.

„Und wir bitten sie auch, sich zwei Wochen nach der Spende an uns zu wenden, falls sie doch Husten, Schnupfen, Heiserkeit haben.“ Man schaue, dass man die Spenden möglichst lang auf Lager habe - bei Bedarf könne man dann noch eingreifen. Wenn auch nach derzeitigen Erkennntnissen das Virus nur bei wenigen Infizierten auch tatsächlich im Blut zu finden sei.

Hygiene bei Spendenstellen

In den Spendenstellen gibt es Möglichkeiten zur Händedesinfektion. Und man weise die Menschen darauf hin, dass sie nicht in Gruppen kommen sollen - und Abstand halten sollen.

Was das Spendenaufkommen angeht, ist es derzeit noch zu früh, etwas zu sagen. Klar sei aber, dass es viele Terminverschiebungen gebe - weil Aktionen etwa in Firmen oder Unis derzeit nicht möglich sind. „Wir planen derzeit viel um.“ Unter anderem gibt es diese Woche am Montag, Dienstag und Donnerstag zwischen 9 und 19 Uhr eine Blutspendeaktion im Shopping Center Nord. Abgesehen davon ist die Blutspendezentrale in der Wiedner Hauptstraße normal geöffnet.

Informationen gibt es beim Roten Kreuz online und unter der kostenlosen Servicenummer 0800 190 190.