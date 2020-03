So kann man sich auch zu Hause solidarisch zeigen

(c) imago/viennaslide (www.viennaslide.com)

Lokale Shops und Cafés kann man auch von zu Hause aus unterstützen. Bloggerin Carola Pojer plädiert auf Instagram etwa für den Gutschein-Kauf.

Dem lokalen Einzelhandel den Vortritt geben und nicht bei großen Unternehmen im Onlineshop einkaufen wird seit Jahren forciert, um die heimische Wirtschaft zu stärken. Doch das ist nun leichter gesagt als getan, da Shops, Restaurants und Cafés durch das Coronavirus geschlossen haben.

Um vor allem diese kleinen Shops und Cafés auch in der Krise zu unterstützen, hat Modebloggerin Carola Pojer eine Instagram-Aktion namens #viennaloveslocals ins Leben gerufen. Auf Instagram ruft sie dazu auf, von den Shops und Cafés Gutscheine zu kaufen und diese entweder gleich im Onlineshop oder danach einzutauschen. So haben diese auch in Zeiten der Krise ein Einkommen.

Eine Woche lang wird die Modebloggerin einen Laden, Betrieb oder Café auf ihren Instagram-Stories vorstellen. Dazu wird auch ein Rabattcode angeboten, damit noch mehr dazu animiert werden, die Wiener Community zu unterstützen.

Abseits der Kampagne kann man auch Google- oder Yelp-Bewertungen, beispielsweise für das Lieblingscafé schreiben. Langfristig gesehen kann das zu mehr Kunden nach der Krise führen. Und natürlich kann man auch bei Dienstleistern wie Frisören Gutscheine kaufen.

„Kulturrettung aus der Quarantäne"

Auch in anderen Bereichen kann man sich von zu Hause aus solidarisch zeigen. Die Kulturplattform Oberösterreich hat sich mit der Kampagne #norefundforculture an die österreichische Bevölkerung gewandt und bittet jene, die es sich leisten können, gekaufte Eintrittskarten nicht rückerstatten zu lassen. "Fordert das Geld nicht zurück, wenn ihr aktuell darauf verzichten könnt".

Zeit zum Lesen

Auch junge Autoren, denen durch die Absage von Lesereisen oder Buchmessen ihr Einkommen wegbricht, kann man von zu Hause aus unterstützen. Da man in nächster Zeit wohl sowieso mehr Zeit zum Lesen haben wird, könnte man sich ganz gezielt Neuerscheinungen kaufen. Dafür muss man auch - Stichwort E-Book - nicht einmal das Haus verlassen.