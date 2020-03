Die Infektionsgefahr unter Obdachlosen ist besonders groß, die Hilfsorganisationen ringen um Lösungen. Viele ehrenamtliche Helfer fallen wegen ihres höheren Alters derzeit aus, Ersatz wird gesucht.

Die Gefahr, dass sich das Coronavirus unter Wiens Obdachlosen ausbreitet, ist groß. Die meisten von ihnen, typischerweise ältere Männer, meist in einem gesundheitlich schlechtem Allgemeinzustand, oft vorerkrankt, zählen zur klassischen Risikogruppe.



Mitarbeiter von Obdachloseneinrichtungen schlagen Alarm: Hygienische Maßnahmen zum Selbstschutz seien ihren Klienten oft schwer zu vermitteln. Wegen Alkoholerkrankungen oder psychischer Probleme könnten sich viele nicht an diese Anweisungen halten. Und auch, wenn Schutzausrüstung wie Desinfektionsmittel, (einfache) Masken oder Handschuhe zur Verfügung stehen: Die Angst vor einer Ansteckung unter den Helfern ist groß - und, vor einer Epidemie, die diese Bevölkerungsgruppe in einem besonderen Maß betreffen könnte.



Wie kann man verhindern, dass sich Obdachlose infizieren - und in dieser Gruppe wohl ein Fall zu unzähligen weiteren führen würde? Hier ringen die Hilfsorganisationen nun seit Tagen um Lösungen.