Corona-Krise: Kostenloses Jobportal der Recruiting-Dienstleister

Unternehmen brauchen jetzt Personal zur Bewältigung der Corona-Krise. Auf sofort.jobs.at können sie diese Jobs ab sofort inserieren. Mehrere Recruiting-Dienstleister haben die kostenlose Plattform in kurzer Zeit gemeinsam umgesetzt.

Die einen suchen sinnvolle Tätigkeiten, um Corona-Stehzeiten zu überbrücken. Die anderen suchen Mitarbeiter, die ihnen jetzt helfen: Regale auffüllen, digitale Dienstleistungen erbringen oder Hotlines besetzen. Sie alle will das nagelneue Portal sofort.jobs.at zusammenbringen.

sofort.jobs.at will eine erste Anlaufstelle für Unternehmen sein, um so rasch wie möglich die aktuell gesuchten Mitarbeiter zu finden. Sie ist auch via office@jobs.at odert über +43 732 286072 zu erreichen.

Die Idee zu sofort.jobs.at hatten Mitarbeiter von karriere.at gestern, Sonntag. Bis Montag mittag war sie gemeinsam mit jobs.at, eRecruiter und hokify von mehreren Dutzend Freiwilligen realisiert. Ihr Kommentar: „In herausfordernden Zeiten ist es wichtig, zusammenzustehen und zusammenzuhelfen.“

