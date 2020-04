Wie hat sich die Coronakrise in den österreichischen Bundesländern entwickelt, wieviele Menschen sind weltweit infiziert - und wieviele haben Covid-19 bereits wieder überstanden? Eine Übersicht mit täglich aktualisierten Daten.

Wie viele Österreicher sind bereits mit dem Coronavirus infiziert?

Die Zahl der Infizierten lässt sich unmöglich beziffern - was wir wissen, ist, wie viele Menschen bereits positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher sein. Hier die aktuellen Zahlen, die von den Bezirks­verwaltungs­behörden mitgeteilt und im Dashboard des Gesundheitsministeriums veröffentlicht werden: Die bestätigten Infektionen werden stündlich aktualisiert und stellen einen kumulierten Wert dar - also alle Menschen, die seit Beginn der Epidemie positiv getestet wurden (inklusive der bisher genesenen und verstorbenen). Auch die Zahl der Testungen, die täglich übermittelt wird, ist ein kumulierter Wert. Bei den hospitalisierten bzw. auf Intensivstationen befindlichen Patienten wird der aktuelle Stand angezeigt: Wie viele Covid-19-Patienten befinden sich derzeit im Krankenhaus? Dieser Wert wird einmal täglich übermittelt.

Coronavirus: Zahlen aus Österreich Personen positiv getestet bisher durchgeführte Testungen Personen hospitalisiert Personen auf Intensivstation Quelle: BMSGPK

Wie sieht die Infektionskurve in Österreich aus?

Auch hier der Hinweis: Es handelt sich um bestätigte Fälle, nicht die tatsächlichen Infektionen. Zum Vergleich werden die täglich um 15 Uhr gemeldeten Zahlen herangezogen. Berühren Sie die Grafik, um mehr zu erfahren.



Wie viele Menschen sind bisher am Coronavirus gestorben?

In Österreich werden alle Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden und gestorben sind, als Corona-Todesfälle gezählt - egal, ob sie tatsächlich an den Folgen der Viruserkrankung gestorben sind.

Wie schnell verbreitet sich das Coronavirus in Österreich?

Wie verläuft die Epidemie in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern? Wie hoch ist der tägliche Zuwachs? Klicken bzw. wischen Sie sich durch die 5 Grafiken, die den exponentiellen Verlauf einer Epidemie erklären.

Wie hat sich das Virus in den Bundesländern verbreitet?

Steuern Sie die Animation mit dem Play- bzw. Pause-Knopf oder bewegen Sie den Regler im Zeitverlauf:

Am 23. 3. einigten sich das Land Tirol und der Bund auf eine einheitliche Zählweise, was die die vom Bund für Tirol angegebenen Zahlen am Montagnachmittag in die Höhe schnellen ließ.

Die folgende Karte zeigt, wie viele bestätigte Fälle pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern bisher verzeichnet wurden:

Wie stark ist mein Bezirk betroffen?

Erkunden Sie die Österreich-Karte oder suchen Sie über das Suchfeld den gewünschten Bezirk. Hinweis: Hier werden absolute Werte angezeigt.

Wie breitet sich das Virus weltweit aus?

Schieben Sie den Regler über die Zeitleiste, um den Verlauf der Pandemie nachzuvollziehen:

Immer mehr Menschen weltweit haben die Erkrankung aber auch schon wieder überstanden. Hier ein Vergleich der Länder mit der höchsten kumulierten Anzahl an bestätigten Fälle - und jener mit den aktuell meisten Erkrankungen.

Was sind die häufigsten Symptome?

In einem Bericht, den die WHO anhand von über 55.000 klinisch bestätigten Coronavirus-Fällen in China herausgab, werden die häufigsten Symptome genannt. Nahezu 9 von 10 erkranken Personen hatte Fieber, zwei Drittel hatten trockenen Husten.