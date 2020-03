Wie hat sich die Coronakrise in den österreichischen Bundesländern entwickelt, wieviele Menschen sind weltweit infiziert - und wieviele haben Covid-19 bereits wieder überstanden? Eine Übersicht mit laufend aktualisierten Daten.

Wie viele Österreicher sind bereits mit dem Coronavirus infiziert?

Die Zahl der Infizierten lässt sich unmöglich beziffern - was wir wissen, ist, wie viele Menschen bereits positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden.

Die folgende Grafik wird zweimal täglich mit den Daten aus dem Gesundheitsministerium aktualisiert. Berühren Sie die Balken, um mehr zu erfahren.



Wie hat sich das Virus in den Bundesländern verbreitet?

Steuern Sie die Animation mit dem Play- bzw. Pause-Knopf oder bewegen Sie den Regler im Zeitverlauf:

Wie breitet sich das Virus weltweit aus?

In China, wo die Pandemie ihren Anfang nahm, gibt es derzeit die meisten bestätigten Fälle - gefolgt von Italien, Iran und Südkorea.

Wie viele Menschen haben die Krankheit bereits überstanden?

Die Anzahl der bestätigten Infektionen steigt rasant - doch es gibt zugleich auch immer mehr Menschen, die die Covid-19-Krankheit bereits überstanden haben.

Die folgende Grafik basiert auf Daten, die von der John Hopkins University aus verschiedenen Quellen gesammelt und einmal täglich aktualisiert werden:

Vor allem in China sind aktuellen Daten zufolge die Mehrheit der Menschen, bei denen eine Infektion nachgewiesen wurde, wieder geheilt. Der Anteil jener Menschen, die an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung starben, ist je nach Land unterschiedlich, wie die folgende Übersicht zeigt - doch beim Vergleichen ist Vorsicht geboten: Die Länder befinden sich oft in unterschiedlichen Phasen der Epidemie, zudem sind die Testraten oft sehr verschieden - und damit auch die Dunkelziffer der bisher unerkannten Fälle.