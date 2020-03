Russland bringt sich als EM-Gastgeber ins Spiel

Vor einer möglichen Verschiebung der Fußball-EM 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie hat sich Russland als Ersatz-Gastgeber ins Gespräch gebracht.

"Wir sind für einen Schulterschluss bereit", sagte der Chef des Organisationskomitees für die EM 2020 in St. Petersburg, Alexej Sorokin, russischen Sportmedien zufolge.

"Wir müssen zunächst aber darüber diskutieren, wie das Format aussehen könnte und wie viele Spiele stattfinden könnten." Die endgültige Entscheidung werde die Europäische Fußball-Union (UEFA) treffen, meinte Sorokin weiters. "Es besteht einfach die Bereitschaft Russlands, in der schwierigen Situation zu helfen, in der sich die Organisatoren womöglich befinden." Ähnlich hatte sich zuvor Vize-Regierungschef Dmitri Tschernyschenko geäußert. In Russland gibt es nach offizieller Darstellung im Vergleich zu anderen Ländern vergleichsweise wenige Corona-Fälle.

Die UEFA will am Dienstag über die Verlegung der EM 2020 entscheiden. Die Ausrichtung in zwölf Ländern im Sommer (12. Juni bis 12. Juli) erscheint aufgrund der Coronavirus-Pandemie illusorisch. In der nordrussischen Millionenmetropole St. Petersburg sollten vier EM-Spiele ausgetragen werden. Im Sommer 2018 war Russland Gastgeber der vom Weltverband FIFA organisierten Weltmeisterschaft.

