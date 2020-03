Ärzte können Rezepte ab sofort direkt an Apotheken schicken

Eine weitere Vereinfachung wegen der Coronavirus-Krise: Per Mail oder Fax können Rezepte bei den Apotheken einlangen. Die Apothekerkammer verspricht unbürokratische Versorgung mit Medikamenten.

Für die Ausstellung von Rezepten genügt ab sofort ein Anruf beim Arzt und dieser übermittelt es per E-Mail oder Fax an die vom Patienten gewählte Apotheke. Diese Vereinfachung wegen der Coronavirus-Krise verspricht eine "schnelle und unbürokratische" Arzneimittelversorgung, betonte die Apothekerkammer am Montag in einer Aussendung.

"Der Patient oder die Patientin kann die Medikamente dann entweder selbst in der jeweiligen Apotheke abholen oder - das ist die zweite Möglichkeit - eine andere Vertrauensperson damit beauftragen", erläuterte Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr. "Die dritte Möglichkeit ist, dass die Apotheke im Notfall und bei lebenswichtigen Medikamenten diese zum Patienten nach Hause bringt."

Eine derartige Unterstützung werde von zahlreichen Apotheken angeboten, das genaue Prozedere solle direkt mit der jeweiligen Apotheke abgeklärt werden, riet Mursch-Edlmayr. "Als Teil der kritischen Infrastruktur stellen die österreichischen Apothekerinnen und Apotheker nicht nur die Aufrechterhaltung der Arzneimittelversorgung im Land sicher, sie sorgen auch für effiziente und unkomplizierte Abläufe", sagte die Präsidentin.

Ein Rezept, das per E-Mail an den Patienten ging war aber auch bisher schon möglich. Kaum jemand weiß das, aber tatsächlich war es schon bisher (auf freiwilliger Basis) möglich, sich ein Rezept von seinem Arzt auf elektronischem Weg schicken zu lassen. Das bedeutet, dass der Arzt ein Rezept schreibt, es mit seinem Smartphone abfotografiert und beispielsweise per Email, SMS oder Whatsapp an seinen Patienten schickt. So gut wie alle Apotheken akzeptieren dieses „elektronische Rezept“, sofern man das Original im Laufe des Quartals nachbringt.

