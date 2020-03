Pharma und Medizintechnik im Plus

Gegen den Trend setzen einzelne Papiere zu Höhenflügen an.

Frankfurt/Berlin/Basel. Das deutsche Biotechunternehmen BioNTech will bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus mit dem chinesischen Arzneimittelhersteller Fosun Pharma zusammenarbeiten. Für die Forschung erhält BioNTech bis zu 120 Millionen Euro aus China, davon 44 Millionen Euro im Austausch gegen BioNTech-Aktien, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die 1,58 Millionen Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, Fosun Pharma übernimmt dadurch einen Anteil von 0,7 Prozent an BioNTech. Den neuen Impfstoff will das Biotechunternehmen erstmals Ende April am Menschen testen, wenn die behördlichen Genehmigungen vorliegen. Auch eine Arznei für am Coronavirus erkrankter Menschen ist geplant. Den Impfstoff will Fosun in China vermarkten, BioNTech hält die Rechte für den Rest der Welt. BioNTech befindet sich für seinen Coronavirus-Impfstoff auch in Gesprächen mit seinem bestehenden Partner Pfizer über die Entwicklung des Impfstoffs außerhalb Chinas. Die BioNTech-Aktie stieg bis Montagmittag um knapp 15 Prozent.

10.000 Beatmungsgeräte

Ebenfalls stark gefragt waren am Montag die Titel von Drägerwerk, die bis Montagmittag um gut 28 Prozent nach oben schossen. Am Freitag hatte die deutsche Regierung 10.000 Beatmungsgeräte bei der Medizintechnik-Firma bestellt. Auch andere Länder reißen sich um solche Apparate, die zur Behandlung von Coronavirus-Patienten benötigt werden. Deutlich im Plus war auch die Aktie von Geratherm Medical, einem Hersteller von Fieberthermometern und Lungenfunktionsmessgeräten.

Das Papier des Schweizer Pharma- und Diagnostikkonzerns Roche drehte Montagmittag ebenfalls ins Plus. Das Unternehmen hat in den USA eine Schnellzulassung für den ersten kommerziellen Test auf Sars-CoV-2 erhalten. Roche will in den USA und Europa bald Millionen Tests zur Verfügung stellen. (APA/Reuters/red.)

