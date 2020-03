Die Stunde der Seriösen

Fünf Beobachtungen zum aktuellen Personal in Regierung und Opposition und wie sie mit Corona umgehen.

Stunden und Tage wird so lang über das Virus und seine Folgen berichtet, bis auch der Dümmste (inklusive meiner) kapiert, wie ernst die Lage ist. Zeit, manche (Vor-)Urteile zu überdenken. Erstens: Es gibt (vor allem unter Liberalen und „Linken“) viele Gründe, über Sebastian Kurz zu lästern. Zuletzt etwa über seine anscheinende (oder doch nur: scheinbare?) Kaltschnäuzigkeit, mit der er humanistische Appelle wegwischt, wenigstens unbegleiteten Kindern eine Einreise nach Österreich zu ermöglichen, welche auf Lesbos im Dreck vegetieren, womöglich bald auch an Seuchen krepieren. Aber: In der jetzigen Krise ist er bisher ein entschlossener Regierungschef, der dem Koalitionspartner genauso Raum gibt wie der Opposition, den Sozialpartnern und Regionalpolitikern.

Und der vor allem exzellent und seriös kommuniziert, in freier Rede, auf drei bis fünf kurze Botschaften konzentriert. So geht Kanzler – so wird Kurz seine Mehrheit ausbauen können.

Zweitens: Es gibt (vor allem unter Konservativen und anderen „Rechten“) viele Bedenken gegen eine Regierungsbeteiligung der Grünen. Zu unverlässlich seien sie doch, im Kern noch immer eine radikale Partei, die ihren tiefroten Kern hinter einem grünen Mäntelchen verberge. Und heute: gibt der Gesundheitsminister den zweiten sicheren Hoffnungsanker in der Regierung, ruhig, ohne zu beschwichtigen, entschlossen, ohne autoritär zu wirken (das tut nicht einmal der dafür prädestinierte Innenminister). Dazu stellen die Grünen einen Vizekanzler, der es sich in seiner Authentizität leisten kann, auch emotional zu werden. So werden die Grünen weitere „bürgerliche“ Bedenken gegen ihre Regierungsfähigkeit überwinden können. Und so kann diese Koalition länger halten als ursprünglich prognostiziert, könnte es sich leisten, auch logische Differenzen auszutragen, ohne ins übliche „Koalitionsgezänk“ zu verfallen.

Drittens: es gibt zwei Oppositionsparteien, welche gerade in der Krise sichtbar seriös ihre wichtige Rolle in der parlamentarischen Demokratie und in der medialen Öffentlichkeit erfüllen. Es mag als Zufall erscheinen, ist es aber nicht: beide werden derzeit von Frauen repräsentiert. Sowohl die SPÖ unter Rendi-Wagner als auch die Neos unter Meinl-Reisinger widerstehen dem Versuch, die Regierung oberflächlich anpatzen zu wollen, gerade auch, weil beide speziell in dieser Auseinandersetzung auch personell viel Kompetenz einzubringen haben: Rendi-Wagner jene einer schon in früheren Krisenzeiten kompetenten Gesundheitspolitikerin, Meinl-Reisinger einer unerschütterlichen Streiterin für demokratische Freiheitsrechte. Beider Zustimmung zum bisherigen Vorgehen der Regierung stärke diese zusätzlich, gilt inhaltlich wohl nur für diese spezielle Situation, sollte aber atmosphärisch nachhaltig wirken. Im Sinne einer bisweilen nötigen harten inhaltlichen Auseinandersetzung unter Vermeidung simpler Schwarz-Weiß-Muster entlang überholter Parteifronten.

FPÖ hat nichts dazugelernt

Viertens: Es gibt eine Oppositionspartei, die auch in diesen Stunden beweist, nichts dazugelernt zu haben. Eine FPÖ, deren Ortsorganisationen in sozialen Medien Flüchtlinge mit einem Virus vergleichen („Das eine vergeht, die anderen bleiben“), die ausgerechnet Anschober zum Feindbild erklärte („Dieser Minister kann es nicht“) und deren Obmann ausgerechnet jetzt die Abschaffung der ORF-Gebühr propagiert, beweist, dass es ihr nicht nur an Menschlichkeit und Anstand fehlt, sondern auch an politisch-strategischer Vernunft.

Denn fünftens: Der ORF zeigt nun, wie in fast jeder großen Krise, die Vorzüge eines öffentlich-rechtlichen Senders. Nicht, dass nicht auch Privatsender in Teilbereichen ähnlich seriös informieren (in höchst unterschiedlicher Abstufung freilich), nicht, dass nicht auch die meisten Printmedien ähnlich verantwortungsbewusst agieren. Aber der ORF wird bei all seinen Schwächen nun wieder zum elektronischen Lagerfeuer, um das sich all jene scharen, die kapieren, dass es jetzt nicht nur um den Kampf gegen das Virus geht, sondern um einen gegen den weiteren sozialen Zerfall unserer Gesellschaft.

