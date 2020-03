Das Ende der britischen Ignoranz

Die Infektionszahlen schnellen in die Höhe. Bis zu acht Millionen Briten könnten Spitalspflege brauchen, heißt es in einem „Worst-Case-Scenario“ der Gesundheitsbehörde.

London. Lang hatten sich die Briten dem Coronavirus mit Galgenhumor genähert. Nun ist ihnen das Lachen vergangen. Ein internes Papier der Gesundheitsbehörde Public Health England, das am Montag bekannt wurde, zeichnet ein dramatisches Bild: „Bis zu 80 Prozent der Bevölkerung werden sich in den kommenden zwölf Monaten mit Covid-19 infizieren und bis zu 15 Prozent (7,9 Millionen Menschen) könnten Spitalsbehandlung benötigen.“ Bisher hat die Seuche in Großbritannien 36 Menschenleben gekostet, mehr als 1500 Personen sind als infiziert gemeldet.