Es gibt kein Schloss, in das wir uns zurückziehen könnten

Edgar Allen Poes Erzählung „Die Maske des Roten Todes“ zeigt: Eine Epidemie kennt keine Privilegierten, die sich sicher fühlen dürfen.

In seiner Erzählung „Die Maske des Roten Todes“ beschreibt Edgar Allen Poe den Versuch einer Gruppe von Privilegierten, sich vor einer Seuche in Sicherheit zu bringen. Ähnlich wie die vermögenden Florentiner, die sich im „Decamerone“ angesichts der Pest auf einen vermeintlich sicheren Landsitz zurückziehen, versammelt Prinz Prospero tausend Menschen, eine bunte Gesellschaft, in einer Abtei. Diese wird hermetisch abgeschlossen. Der Rote Tod soll draußen wüten. Die Tore werden zugemauert. So kann man in Ruhe das Ende der Seuche abwarten. Um seine Gäste zu unterhalten, veranstaltet der Prinz einen Maskenball. Sechs Räume werden bunt dekoriert, jeder in einem anderen Farbton. Nur ein siebter Raum ist schwarz. Die Gäste des Prinzen tanzen ausgelassen. Der Maskenball ist ein prächtiges Spektakel. Nur den siebten Raum, den schwarzen, will niemand betreten.