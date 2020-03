Ein kleiner Shutdown auch in Deutschland

Supermärkte sollen indes auch am Sonntag öffnen.

Berlin. In Deutschland hat bisher jedes der 16 Bundesländer sein eigenes Süppchen gekocht. Während etwa Bayern am Montag den Katastrophenfall ausrief und ankündigte, das öffentliche Leben nach dem Vorbild Österreich bis Mittwoch drastisch einzuschränken, war die Situation andernorts entspannter.

Dieser deutsche Föderalismus wird auch damit gerechtfertigt, dass sich die Zahl der Infektionsfälle ungleich über die Bundesländer verteilt.

Am Montagnachmittag haben Länder und Regierung aber Leitlinien festgezurrt, die ein Mindestmaß an Einschränkungen definieren. Demnach sollen u.a. Bars, Clubs, Kneipen, Theater, Museen, Spielplätze und Sportanlagen geschlossen und Gottesdienste verboten werden. In einigen Bundesländern ist das längst geschehen, in anderen noch nicht. Restaurants sollen weiterhin öffnen, allerdings unter Auflagen und nur bis 18 Uhr. In Bayern hat man sich schon davor auf eine Sperrstunde um 15 Uhr verständigt.

Sonntagsöffnung

Auch zahlreiche Läden sollen dicht machen. Der Zugang zu anderen Bereichen soll indes nicht nur erhalten, sondern ausgeweitet werden: Sonntagsverkaufsverbote würden prinzipiell ausgesetzt. Das gilt, wo nicht ohnehin schon, etwa für Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Banken, Reinigungen, Zeitungsverkauf, aber auch Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte. Auch Friseure bleiben offen. Es soll damit verbunden auch Auflagen zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen geben. Wann die neuen Leitlinien wo umgesetzt werden, obliegt wieder den Bundesländern.

Deutschlandweit wurden bis Montagnachmittag ca. 7000 Infizierte gezählt und so pro Kopf weniger als im zehnmal kleineren Österreich. (strei)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.03.2020)