Ausgangssperre: Es gibt erstaunlich viel zu tun

Kinder bekommen Aufgaben für eine Woche, Straßenbahnen sind leer, Verkäuferinnen tragen Handschuhe.

Innsbruck. Am Montag war in Tirol bei 254 Menschen das Corona-Virus nachgewiesen worden. Die Tourismushochburg im Westen verzeichnet mehr als doppelt so viele Fälle wie in der Bundeshauptstadt Wien. Die Tiroler müssen daher mit drastischen Bewegungseinschränkungen leben. Ein Bericht von Innen.

Der zweite Tag

Ausgangssperre, Tag zwei. Es gibt erstaunlich viel zu tun. Der neunjährige Sohn fuchtelt mit seinem Aufgabenzettel. Darauf befindet sich das Arbeitsprogramm für die ganze Woche. Und das wurde dafür entsprechend kindgerecht aufbereitet. Die Volksschullehrer haben ganze Arbeit geleistet.

Jetzt will das Kind endlich starten, braucht dazu allerdings unerwartet Hilfe: Die Lern-App „Anton“, auf der es verschiedene Aufgaben lösen soll, verweigert den Zugriff. Sie ist überlastet. Also doch zuerst den Deutschaufsatz erledigen.

Beim Abräumen des Frühstückstischs wird nebenbei via Chat geregelt, welche Unterlagen die Kolleginnen, die heute im Büro arbeiten, mailen sollen. Der Mann sitzt schon am Computer, bereitet die erste Videokonferenz des Tages vor und telefoniert. Er wird später an der Sitzung des Betriebs-Krisenstabs teilnehmen, mit dem er seit Beginn der Coronakrise täglich zusammenkommt. Heute allerdings nur virtuell.

Auch draußen auf der Straße ist einiges los. Viele Autos fahren in Richtung Innenstadt, dazwischen ziehen die Lastwagen der Lebensmittelketten vorbei. Nur die Straßenbahn, die sonst am Morgen knallvoll ist, ist heute ziemlich leer unterwegs: In den Garnituren haben ein, vielleicht zwei Fahrgäste, pro Waggon Platz genommen.

Der betagte Vater braucht Lebensmittel aus dem nahe gelegenen Supermarkt. Auch dort sind einige Einkäufer unterwegs. In den Regalen gähnen viele Löcher, am Boden stehen halb ausgepackte Paletten. Die Verkäuferinnen tragen alle lila Einweg-Handschuhe, um sich zu schützen. Und an der Kasse drängelt der Herr hinten ganz ungeduldig. Von Abstandhalten absolut keine Spur.

Spazieren bleibt erlaubt

Ursprünglich wollte die Tiroler Landesregierung eine „Verkehrsbeschränkung“ durchsetzen, die selbst Spaziergänge untersagt. Am Montag stellte Landeshauptmann Günther Platter jedoch klar: „Das Spazierengehen alleine, oder mit Menschen aus dem eigenen Haushalt, wird doch erlaubt. Das muss auch aus Tiroler Sicht akzeptiert werden.“ Er appelliere jedoch an alle Tiroler, das Haus nicht zu verlassen. Besonders wichtig sei es, nicht zu einer Skitour oder zum Wandern auf den Berg zu gehen. Das ist bitter, glänzen doch die Firnschneehänge verlockend in der Frühlingssonne.

Auf der Parkbank vor dem Haus langweilen sich fünf Briten mit sonnenverbrannten Gesichtern. Ihr Flug nach London sei verschoben worden, erzählen sie. Sie kommen vom Skiurlaub in Südtirol, haben es gerade noch über die Grenze geschafft. Das Innsbrucker Hotel, in dem sie zwischenzeitlich abgestiegen waren, hat seit heute geschlossen.

Verschlossen sind auch die Fenster im Innenhof. Um sechs Uhr abends allerdings, da werden sie sich wieder öffnen. Für das Coronakonzert. Am Sonntag musizierte ein virtuoses Trio mit Violine und Schlagwerk.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.03.2020)