Versicherer VIG erhöht nach Gewinnsprung die Dividende

Die Vienna Insurance Group hat erstmals Prämien von mehr als zehn Milliarden Euro kassiert. Sie stellt ihren Anlegern eine höhere Dividende in Aussicht.

Die Vienna Insurance Group (VIG) hat ihr Ergebnisziel 2019 etwas übertroffen und will mehr Dividende zahlen. Der Vorsteuergewinn (EGT) wuchs um 7,4 Prozent auf rund 522 Millionen Euro. Die Ausschüttung soll von einem auf 1,15 Euro je Aktie steigen. Die Corona-Krise werde die Geschäftsentwicklung 2020 zweifellos beeinflussen, Vorrang hätten die Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden, so die VIG am Dienstag.

Entsprechend habe man Maßnahmen auch zur Gewährleistung des Geschäftsbetriebes in allen VIG-Märkten gesetzt, man unterstütze die Eindämmung des Virus. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die VIG-Gruppe seien "noch nicht abschätzbar".

Die geplante Dividenden-Erhöhung ist die vierte in Folge, der Gewinn je Aktie wuchs um 27 Prozent auf 2,59 Euro. Beim EGT übertraf man die eigene Ziel-Bandbreite von 500 bis 520 Millionen Euro. Mit den Ergebnissen von 2019 werde man der Position als Marktführer in Österreich und CEE gerecht. Bei den Prämienannahmen knackte man nach vorläufigen Angaben mit einem Anstieg um 7,7 Prozent auf rund 10,4 Milliarden Euro erstmals die 10-Milliarden-Marke. Die Combined Ratio - Schäden und Kosten gemessen an den Einnahmen - verbesserte sich von 96,0 auf 95,4 Prozent.

Die endgültigen Zahlen für 2019 sollen am 16. April veröffentlicht werden.

(APA)